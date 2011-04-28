В Житомире местный житель "заминировал" электропоезд

В Житомире 26 апреля в милицию позвонил по телефону неизвестный и сообщил, что в электропоезде сообщением "Коростень-Шепетовка" на железнодорожной станции Коростень заложена взрывчатка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении МЧС Украины в Житомирской области, на время проведения проверки из электропоезда были эвакуированы несколько десятков человек. На месте происшествия работала взрывотехническая служба и оперативно-следственная группа милиции. Взрывоопасные предметы в электропоезде не выявлены.