В Житомире местный житель "заминировал" электропоезд
10:26, 28 апреля 2011Рак излечим
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Эвакуированы десятки человек
В Житомире 26 апреля в милицию позвонил по телефону неизвестный и сообщил, что в электропоезде сообщением "Коростень-Шепетовка" на железнодорожной станции Коростень заложена взрывчатка.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении МЧС Украины в Житомирской области, на время проведения проверки из электропоезда были эвакуированы несколько десятков человек. На месте происшествия работала взрывотехническая служба и оперативно-следственная группа милиции. Взрывоопасные предметы в электропоезде не выявлены.
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