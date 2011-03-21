Черника побеждает рак

В ходе анализа свойств черники британским исследователям из Университета Лестера удалось обнаружить вещества, которые способны бороться с раковыми клетками.

Ученые провели эксперимент и выяснили, что химикалии антоцианинов, придающие чернике синюю окраску, проникая в ткани организма, останавливают развитие раковых клеток. Свойство красящего пигмента позволяет уничтожать пятую часть клеток новообразования, сообщает medicinform.net.

Исследователи продолжают работу и пытаются выделить из черники ее полезные вещества для создания лекарственного препарата для лечения онкологического заболевания печени.

В естественном виде, по словам специалистов, лекарственная доза представляет собой миску ягод черники, утверждают эксперты.

focus.ua