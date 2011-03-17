Ученые составили список симптомов рака

Американские ученые из института Регенстриф и университета Индианы впервые в истории составили полный список симптомов рака.

Онкологические заболевания - одни из самых страшных на Земле. Во многом из-за того, что заболевший ими человек не может понять, что именно с ним не так. Он грешит на переутомление, гастрит или простуду, а в это время опухоль набирает силу.

До сих пор врачи не объединяли в одну группу все симптомы начинающегося онкологического заболевания. По оценкам онкологов, в 70% случаев рак на ранних стадиях можно если не вылечить полностью, то купировать развитие опухоли и замедлить болезнь.

В исследовании, опубликованном в известном американском медицинском журнале Archives of Internal Medicine, эксперты проанализировали данные о 405 раковых больных.

Все они страдали от болей или депрессий, однако внимание медиков привлек тот факт, что у большинства из них к тому же имелись еще 15-22 дополнительных симптома. Кроме того, 15 симптомов из 22 были более чем у 50% больных.

Наиболее распространенными симптомами оказались усталость, общая слабость организма, потеря сна, отсутствие аппетита, сухость во рту, запоры, тошнота, боли в конечностях и суставах, боли в спине, в желудке, проблемы с памятью, головокружения, обмороки и быстрая потеря веса.

После регулярных наблюдений специалистов в течение четырех недель пациенты сообщили, что из-за неудобств, причиненных им побочными эффектами, они провели в постели от 5 до 7 дней и в течение примерно 11 дней были вынуждены снизить уровень своей активности минимум на 50%.

Кроме этого, 40% наблюдаемых сообщили, что за этот период они как минимум один раз попадали в больницу.

«Когда появляются симптомы, это уже говорит о том, что процесс запущен, что болезнь уже давно начала прогрессировать. Если появляется боль, человек начинает быстро терять вес, у него ухудшается работоспособность, появляются головокружения - это уже третья стадия заболевания.

Чтобы предотвратить ухудшение состояния, нужно ежегодно проходить диспансеризацию, а если человек состоит в группе риска (например, работает на опасном предприятии и дышит вредными химикатами), ему надо ее проходить раз в полгода или чаще.

При появлении симптомов нужно в срочном порядке сделать флюорографию, УЗИ, рент-ген, эндоскопические исследования», - рассказал «Труду-7» Александр Филиманюк, врач, кандидат медицинских наук.