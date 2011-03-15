Ладан убивает рак

По словам ученых США, масло ладана убило все раковые клетки мочевого пузыря в лабораторных испытаниях.

Они изучали нормальные клетки мочевого пузыря и раковые клетки мочевого пузыря и обнаружили, что ладан способен различить два эти типа клеток.

По словам ученых в Университете Оклахомы, генетический анализ показал, что масло ладана подавляет рост раковых клеток мочевого пузыря с помощью остановки прогрессии клеточного цикла и гибели раковых клеток путем активации различных механизмов.

«Масло ладана, возможно, представляет собой недорогую альтернативную терапию для пациентов, которые в настоящее время страдают от рака мочевого пузыря», - заявил ученый Х.K. Лин в своем выступлении.

gigamir.net