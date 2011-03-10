В Киеве возрос уровень заболеваемости гриппом

В Киеве за неделю уровень заболеваемости гриппом возрос на 8%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Главного управления здравоохранения КГГА.

Так, по сравнению с предыдущей неделей (с 28 февраля по 6 марта), уровень заболеваемости возрос на 8%. В целом, на минувшей неделе зарегистрировано 25 тыс. 89 больных гриппом и другими ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 12,5%. В лечебно-профилактические заведения города по поводу гриппа и других острых респираторных заболеваний обратилось 25 тыс. 89 человек, из них 10 тыс. 945 взрослых и 14 тыс. 144 ребенка.

Главное управление здравоохранения КГГА призывает граждан избегать мест скопления людей, а при первых признаках заболевания оставаться дома и обращаться к врачу.