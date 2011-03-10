Малина убивает злокачественные опухоли

Пока не известно, какое именно вещество в ягодах обладает противораковыми свойствами

Ученые из Университета Клемсона (США) выяснили, что в малине содержатся вещества, способные нейтрализовать раковые клетки.

При воздействии экстракта малины на клетки опухоли кишечника в лабораторных условиях погибло более 90% злокачественных клеток, пишет «Кулинарный Эдем».

В малине содержится много антиоксидантов, которые обладают противораковыми свойствами. Однако ученые уверены, что на опухоль оказало воздействие другое вещество, какое именно - они пока не выяснили. Сомнения специалистов обусловлены тем, что ни один из известных антиоксидантов не может уничтожить 90% злокачественных клеток.

Ранее было известно, что противораковыми свойствами обладает черная малина. Однако данное исследование подтвердило, что все сорта малины способны бороться с опухолями.

extra-m.ru