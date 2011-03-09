В Черкассах бесплатно сделают прививки против гепатита В

В Черкассах начат социальный проект по профилактике гепатита В. При поддержке МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИДу в Украине» около 300 жителей города, принадлежащих к группам риска, смогут в ближайшее время пройти бесплатную вакцинацию от гепатита В. Об этом сообщила директор Благотворительного фонда «ВАМ» Мария Ушкова.

По словам М. Ушковой, Украина имеет наивысшую распространенность ВИЧ/СПИДа в Европе. В последнее время растут показатели заболеваемости и гепатитами. Поэтому профилактика гепатитов на сегодня является чрезвычайно актуальной. И благотворительные организации реализуют социальные проекты, связанные с профилактикой гепатита В. В прошлом году пилотные проекты с успехом прошли в Киеве, Одессе и Николаеве.

Данный проект ориентирован на группы риска - это потребители инъекционных наркотиков, работники секса-бизнеса и гомосексуалисты. А также потребители инъекционных наркотиков, которые являются наиболее уязвимой группой населения, ведь имеют дело с кровью.

Жители Черкасс, которые принадлежат к названным группам риска, могут обратиться в поликлинику № 4. Сначала пациентов осмотрят врачи и проконсультируют психологи, прививки будут проводить под строгим наблюдением врачей. Помощь будет предоставляться анонимно и конфиденциально.