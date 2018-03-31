Как уберечься от рака кожи

В Киеве состоялось заседание Клуба социальной журналистики фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», посвященное проблеме рака кожи. Тематика мастер-класса обусловлена высокими показателями заболеваемости в Украине и приурочена к Международному дню борьбы с раком 4 февраля и Международному дню онкобольных детей 15 февраля. Темой этих дней Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международный противораковый союз обозначили «Научить детей и подростков избегать облучения ультрафиолетом, поступающих от солнца».

Меланома и рак кожи - разные болезни

По данным Украинского канцер-реестра рак кожи занимает ведущее место в структуре заболеваний и смертности среди основных форм злокачественных новообразований, как среди мужчин, так и среди женщин. Другая тенденция указывает на ежегодное уменьшение возраста среди людей, болеющих раком кожи, встречаются даже врожденные случаи. Следовательно, болезнь молодеет, а диагноз «меланома» - злокачественная опухоль кожи, от которой в Украине умирает 90% пациентов, звучит как приговор. Это случается не из-за неумения наших врачей лечить это заболевание, а из-за несвоевременной диагностики как результата позднего обращения пациентов в лечебно-диагностические учреждения. Самое главное, что часть случаев рака кожи вообще можно избежать, если соблюдать элементарные правила поведения на солнце, во время отдыха, в солярии.

Главный врач Института дерматокосметологии Ольга Богомолец отметила, что следует разделять понятия рак кожи и меланома. "Это - разные болезни, с совершенно различными проявлениями, с разным источником и прогнозом. Рак кожи возникает на той коже, где нет меланина, вся кожа телесного цвета, но есть родинки. Меланома же может возникнуть только из меланоцитов, "- сказала О. Богомолец.

Она считает, что в нашей стране существует проблема по выявлению и лечению злокачественных опухолей кожи, в частности, дерматологи не имеют права лечить злокачественные опухоли, в медицинские протоколы не входит ранняя диагностика рака кожи, в то же время онкологи перегружены 3-4 стадиями онкологических болезней и на сегодня физически не имеют времени заниматься ранней диагностикой.

"В Америке и США онкодерматология является отдельным профессиональным разделом, потому что на сегодня в дерматологии более 2 тысяч нозоологий. За последние 5 лет рак кожи и меланома вышли на первое место. Это происходит и в Украине, и во всем мире. Чуть ли не ежедневно я сталкиваюсь с диагнозом "рак кожи" у 18-летних ", - отметила врач, подчеркнув, что главным фактором риска в развитии этой болезни является ультрафиолет.

Светловолосым лучше совсем не загорать

За последние годы из-за выбросов в атмосферу происходит истончение озонового слоя планеты, в некоторых местах появились озоновые дыры. "На сегодня уже новый озон не вырабатывается, а человек продолжает разрушать ту защиту, которую создала природа. Озоновый слой - это тот фильтр, который забирает на себя спектр (лучи) мутагенного действия, который имеет Солнце. Есть определенный спектр, который при воздействии на кожу вызывает мутацию ДНК, а озон выполняет функцию фильтра, он нейтрализует его влияние ", - отметила О. Богомолец.

Важным фактором роста показателей заболеваемости раком кожи, по мнению А. Богомолец, есть также и активизация миграции населения. "Природа нам дает как факторы риска, так и методы защиты. Темный цвет кожи, например, это своеобразный зонт, который делает кожу такой, чтобы она забрала большую часть ультрафиолета. Также генетически запланировано, что люди, имеющие светлую кожу, светлые волосы (принадлежат к скандинавского типа), живут ближе к полюсу. Таким людям лучше не жить в Калифорнии, Флориде, иначе они часто становятся пациентами онкодерматолога - в них не заложен генетический механизм защиты ", - отметила О. Богомолец.

Люди скандинавского типа есть и в Украине - это светловолосые, голубоглазые, зеленоглазые, люди с рыжими волосами. Для них жить в Крыму или Симферополе, значительно больший риск, чем для людей с темным цветом волос.

К росту показателей рака кожи во всем мире привела также и мода на загар, когда она стала показателем состоятельности человека.

"Загар это то, что вы получаете в течение двух-трех недель, держится до трех месяцев. Однако мутагенное действие от "жарки на солнце" накапливается в течение всей жизни. Все загары - от первого - хранятся в памяти клеток. Происходит суммация мутагенного действия, и в определенный момент - слом. Клетка начинает делиться не один раз в 72 часа, а раз в 15 часов. Так формируется механизм образования злокачественной клетки ", - отметила О. Богомолец.

Солнцезащитные кремы - не защитят, это лишь хороший большой бизнес

Может ли человек сам предотвратить развитие рака кожи или появление меланомы? О.Богомолец убеждена, что - да. По ее мнению, уменьшить влияние факторов риска смогут правильное здоровое питание, занятия спортом, отказ от соляриев, чрезмерного загара.

Врач предупреждает, что ни один солнцезащитный крем не сможет защитить от солнечных ожогов, которые в дальнейшем могут вызвать рак. "Солнцезащитные кремы не снижают риска рака кожи и меланомы. Это доказано американской статистикой. Используя такие кремы человек просто перекладывает ответственность - с себя на крем. К тому же, когда вы заходите в море, крем смывается и уже не работает. Кроме того он действует как линза - частично защищает, но термическое воздействие на ДНК-клетки никуда не исчезает (подобно тому, если бы вы заклеили родинку пластырем - получите только термическую баню)," - предупреждает врач.

Она убеждена, что солнцезащитные кремы, это просто "хороший большой бизнес", а лучшая защита - это зонт или хлопчатобумажная одежда.

О. Богомолец советует помнить, что в мегаполисах ультрафиолетовые нагрузки значительно мощнее. "В городах, из-за отражения от зеркальных и стеклянных поверхностей, вы можете получить солнечный ожог еще сильнее, чем могли бы получить на пляже. Так же солнечная нагрузка усиливается, когда вы занимаетесь дайвингом - вода работает как линза, поэтому погружаясь на метр без специального костюма можно очень сгореть ", - отмечает О. Богомолец.

Она подчеркивает, что для светловолосых и голубоглазых - людей, принадлежащих к высшей группе риска - лучшим фактором защиты является отдых не в Южных краях, а в Прибалтике, Скандинавских странах. "По нашим данным из Крыма ежегодно около 4 тысяч отдыхающих уезжают домой с меланомой," - сказала О. Богомолец.

Рак - вторая причина смертности в Европе

В свою очередь, остановившись на известных и доказанных причинах возникновения рака в целом руководитель бюро ВОЗ в Украине Игорь Поканевич подчеркнул, что каждые пять лишних килограммов массы тела на 10% увеличивают риск заболеть раком.

По его словам, о таком влиянии избыточного индекса массы тела свидетельствуют новые исследования ученых. "Это очень существенный фактор. Ведь если человек имеет массу тела больше, чем на 10-15 килограммов риск онкологии возрастает уже на 30% и т.д. С другой стороны это означает, что рак можно и нужно предотвращать. Сегодня в мире правительства многих стран, Всемирная организация здравоохранения планируют проводить много встреч, чтобы выработать стратегию противодействия этим проблемам ", - отметил И. Поканевич.

Он подчеркнул также, что рак стал второй причиной смертности в Европейском регионе. "Смертность от рака в Европе - одна четвертая от общемировых показателей. Европейский регион - лидер по показателям заболеваемости и смертности. Проблема не только в системе здравоохранения, вредной экологической ситуации. Есть достаточный компонент поведения самого человека и медиков ", - отметил И. Поканевич.

Он подчеркнул, что 70% случаев заболеваемости раком зависят от определенного поведения человека, образа его жизни, в частности курит ли он, употребляет алкоголь, как питается, сколько времени подвергается ультрафиолетовому облучению.

София Палий, УНИАН