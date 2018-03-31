Врач-онколог Сергей Коровин: Родители, которые возят детей отдыхать в Египет, обрекают их на рак кожи

В рамках информационной кампании «Рак излечим», начатой Благотворительным фондом Рината Ахметова «Развитие Украины», УНИАН продолжает публиковать материалы о проблеме онкологических болезней.

По прогнозам ВОЗ, в мире за с 2005 по 2015 годы вследствии онкологических заболеваний умрет 84 миллиона человек. Чтобы заострить внимание на этой серьезной проблеме, каждый год 4 февраля в мире отмечают День борьбы борьбы с раком. В 2011 этот день проходит под лозунгом «Обучать детей и подростков избегать облучения ультрафиолетовым излучением, исходящим от солнца». Онкологи называют злокачественные опухоли кожи одной из ведущих причин смертей от онкологии во всем мире.

Новых случаев рака кожи с каждым годом становится все больше За последние 30 лет в нашей стране количество больных со злокачественными опухолями кожи увеличилось в три раза. Эта локализация занимает второе место в структуре всех онкозаболеваний. Ежегодно в Украине выявляют около 20 тысяч новых случаев. Заведующий отделения опухолей кожи и мягких тканей Национального института рака Сергей КОРОВИН считает, что на самом деле, пациентов с таким диагнозом значительно больше.

"Есть все основания считать что эти цифры занижены, у нас есть проблемы с рапортированием, некоторые специалисты считают, что заболевших может быть в два раза. Ведь очень много неучтенных онкобольных, многие лечатся вне профильных клиник, в частных медучреждениях. Например, в Нидерландах с 16 миллионами жителей ежегодно регистрируется 22 тысячи случаев рака кожи, в Германии (80 миллионов) - 195 тысяч в год,» - говорит врач-онколог.

Дети наиболее уязвимы перед воздействием УФ-излучения Рак кожи - это болезнь пожилых людей (80 процентов пациентов таких больных - люди после 55 лет), ее зарабатывают на протяжении всей жизни. Однако как отечественные, так и зарубежные специалисты подчеркивают, что в последние годы в мире заметно участились у детей случаи заболевания самой опасной разновидностью рака кожи — меланомы.

"Детей рак кожи поражает крайне редко, как правило, эту болезнь человек «зарабатывает» всю жизнь, - отмечает С.КОРОВИН. – А закладывается проблема в детстве. Если ребенок злоупотребляет солнечными ваннами, это увеличивает в два-три раза его шанс заболеть в течение жизни".

Врач-онколог подчеркивает, что отдых в южных странах очень вредит здоровью и взрослых, и детей.

"Родители, которые возят своих детей в Египет наверняка обрекают своих детей на онкологические болезни кожи. Лучшего отдыха для здоровья ребенка, чем «в селе у бабушки» в родных широтах, просто не существует," - говорит врач-онколог.

Для возникновения злокачественных опухолей кожи ключевое значение имеет хроническое солнечное облучение - солнечный ожог кожи, перенесенный в детстве, кратно увеличивает шанс развития в течении жизни рака кожи. Именно дети и подростки особенно уязвимы перед вредным воздействием ультрафиолета, ведь в детстве кожа более всего чувствительна к вредному воздействию ультрафиолетового излучения.

Чаще всего болеют люди со светлой кожей

Кожа человека выполняет много функций, в частности защищает организм от бактерий, от воздействия солнечных лучей и потери влаги, регулирует температуру кожи. Однако этот орган довольно уязвим к воздействию солнца, которое является одной из важных причин возникновения рака кожи и меланомы. Лидерство среди всего ряда факторов, которые инициируют развитие рака кожи, принадлежит все таки ультрафиолетовому облучению. В 75-80% именно оно есть причиной онкозаболевания.

В развитии злокачественных опухолей кожи особенное значение имеет тип кожи человека. Люди со светлой кожей больше страдают от солнечных ожогов. Поэтому и риск заболеть у них значительно выше, чем у людей со смуглой или черной кожей (хотя у них рак обычно обнаруживаются на более поздней, опасной стадии).

Известно, что заболеваемость раком кожи возрастает среди белокожего населения, живущего ближе к экватору. «Злокачественные опухоли кожи – чаще всего возникают у белого населения, которое вынуждено жить в южных странах, когда-то колонизиров экваториальные страны. Самый высокий уровень заболеваемости раком кожи в Австралии и Новой Зеландии. Эти континенты - зоны неприсущие для обитания европейцев, в часности для англичан, которые заселяли эти широты. В этих странах сейчас фактически эпидемия рака кожи. Так, по прогнозам, каждый пятый белокожий гражданин США в течении своей жизни заболевает злокачественной опухолью кожи,» - отмечает С.КОРОВИН.

Следует также знать, что к онкопатологиям кожи часто приводят ожоги - химические и термические, а также различные химические вещества-канцерогены - сажа, бензин, битум, синтетические масла, имеющие в своем составе химические реагенты.

Как защитить ребенка от «вредного» солнца

Рак кожи – не только одна из наиболее распространенных форм рака, но и легче всего предотвратимая. Чтобы обнаружить заболевание на ранней стадии, не стоит пренебрегать регулярными обследованиями – как в больнице, так и дома. Онкологи призывают родителей быть внимательными к своим детям. В домашних условиях необходимо регулярно осматривать кожу вашего ребенка на предмет новых образований – родинок, пятен, пигментации. Особое внимание необходимо обращать на родинки, изменившие размер, форму или цвет – в таких случаях лучше обратиться к врачу. В больнице такое обследование необходимо проходить по крайней мере раз в год – дерматологи тщательно проверят кожу на наличие необычных родинок или пятен.

Надо знать ранние признаки меланомы кожи у детей. Это - быстрый рост опухоли, изменение цвета пигментного образования, разрастание одного из участков, возвышение над поверхностью кожи, появление выростов, трещин, кровоточивость, изъязвление поверхности опухоли, выпадение волос на пораженном участке при волосатом пигментном невусе, появление венчика воспаления вокруг опухоли, покалывание, зуд, жжение.

Если дети или взрослые имеют на коже невусы, легко подверженные солнечным ожогам, а их родственники имели злокачественную меланому, то они никогда не должны принимать солнечные ванны.

Когда невозможно избежать избыточной инсоляции, необходимо применять меры защиты, так как повреждающим действием обладают не только прямые, но и рассеянные солнечные лучи.

Следует учитывать, что пляжный песок и вода отражают около 25%, а снег и лед – почти 100% солнечных лучей. Необходимо помнить, что солнечные лучи способны проникать в воду на глубину до 3 м, поэтому ожоги могут возникнуть даже во время длительного пребывания в воде.

Когда дело касается защиты кожи от солнца, время – один из самых важных факторов. Интенсивность ультрафиолетовых лучей достигает пика в середине дня - с 10 утра до 4 вечера.

Дети до года не должны находиться под прямыми солнечными лучами – всегда помещать детей грудного возраста в тень.

Онкологи не просто не рекомендуют, а категорически против посещения соляриев. Это до 75% связано с развитием меланомы. Поэтому в Европе, например, есть строгое правило не пользоваться солярием до 35 лет, подросткам же до 18 лет просто категорически запрещено.

София Палий, УНИАН