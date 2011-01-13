Три стакана молока в день спасут от рака

Молоко – это уникальный продукт, который способен сохранить человеку здоровье, считают ученые из Гарвардского университета в США и университета Вагенингена в Нидерландах. Согласно результатам исследования, три стакана молока в день снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний почти на 20 процентов.

Исследователи проанализировали результаты 17 работ по изучению свойств молочных продуктов, которые проводились в Европе, США и Японии.

Утверждается, что даже насыщенные жиры, содержащиеся в молочных продуктах, если ими не злоупотреблять, не приводят к увеличению риска развития ишемической болезни сердца. Среди тех, кто регулярно ест даже не обезжиренные молочные продукты, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний ниже на 69 процентов, чем у тех, кто молока избегает.

А легко усваиваемый из молочных продуктов кальций, наоборот, защищает от сердечно-сосудистых заболеваний и рака. При регулярном употреблении молока риск развития этих болезней снижается на 25 процентов. Кроме того, любовь к молоку позволяет на 38 процентов удачнее терять вес при похудении.

По мнению исследователей, богатые минеральными веществами молочные продукты – один из лучших видов пищи для тех, кто следит за своим здоровьем. Ученые считают, что среднестатистическому европейцу стоит употреблять молоко и продукты из него каждый день.

newsland.ru