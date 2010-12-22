Омела может помочь в лечении раковых заболеваний

На Западе под Рождество и Новый Год принято дома украшать омелой белой. Считается, данное растение может даровать прочный союз романтически настроенной паре, много детей и даже примирить поссорившихся супругов, пишет The Daily Mail.

Теперь же растение называют отличным целебным средством. Медицинский центр Рафаэль в Кенте предлагает его использовать в качестве раковой терапии. Ученые используют омелу для того, чтобы справиться с побочными эффектами химиотерапии и лучевой терапии – усталостью, тошнотой, потерей веса, плохим настроением и инфекциями.

По мнению исследований, растение повышает иммунитет и может помочь убивать раковые клетки, в основном при раке груди, поражении гинекологического толка, ректальных опухолях, образованиях в поджелудочной и легких, лимфомах и лейкемии. В скором времени начнутся пилотные испытания, инициированные профессором Геном Федером из Университета Бристоля. Омелу пациентам предлагается вводить в организм с помощью инъекций на протяжении двух лет.

Ожидается, что в первые 24 часа после инъекции пациенты будут чувствовать себя уставшими, ощущать головную боль, боль в суставах и возможно повышенную температуру тела, как при простуде. Однако это является положительным знаком. Значит, иммунная система начала работать активно. В зависимости от реакции специалисты надеются корректировать дозировку. В общей сложности стоимость подобной нетрадиционной терапии обойдется всего в 50 фунтов в месяц.

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