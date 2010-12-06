Черный шоколад и красное вино уничтожают раковые клетки
10:25, 06 декабря 2010Рак излечим
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Борьба с опухолями
Американские специалисты, проведя ряд экспериментов, отнесли красный виноград и черный шоколад к группе продуктов, способствующих борьбе с раковыми опухолями.
Ранее в этом списке были чеснок, серника, зеленый чай и соя.
По словам исследователей, данные продукты хотя и не смогут заменить прием специальных препаратов на поздних стадиях рака, но они очень эффективны при профилактике заболевания, передает vrach.tv.
Черный шоколад и красное вино способны блокировать приток крови к раковым клеткам, в результате чего они гибнут, отмечают специалисты.
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