Черный шоколад и красное вино уничтожают раковые клетки

Американские специалисты, проведя ряд экспериментов, отнесли красный виноград и черный шоколад к группе продуктов, способствующих борьбе с раковыми опухолями.

Ранее в этом списке были чеснок, серника, зеленый чай и соя.

По словам исследователей, данные продукты хотя и не смогут заменить прием специальных препаратов на поздних стадиях рака, но они очень эффективны при профилактике заболевания, передает vrach.tv.

Черный шоколад и красное вино способны блокировать приток крови к раковым клеткам, в результате чего они гибнут, отмечают специалисты.

focus.ua