Футболист на «БМВ» насмерть сбил женщину с двумя детьми

Футболист клуба «Севастополь» Владислав ПИСКУН, находившийся вчера за рулем автомобиля «БМВ» и сбивший насмерть 26-летнюю женщину с двумя детьми (2 и 5 лет), со вчерашнего дня находится в изоляторе временного содержания УМВД Украины в городе Севастополе.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ПФК «Севастополь».

Как говорится в сообщении, у спортсмена переломаны два ребра, имеются другие травмы, но в целом угрозы жизни нет. Кроме того, в результате этого ДТП в больнице от полученных травм умерла пассажирка «БМВ».

Пресс-служба футбольного клуба также передала УНИАН текст заявления в связи со случившимся. В нем, в частности, говорится, что произошедшая «трагедия ввергла в шок весь коллектив клуба. Мы прекрасно понимаем свою степень ответственности за произошедшее, ведь Владислав - член нашей команды, и мы неким образом также причастны к случившейся беде».

В сообщении также отмечается, что более трех месяцев В.ПИСКУН восстанавливался после травмы, «и, возможно, чересчур переживал свое отсутствие на футбольном поле и в основном составе команды. Его возвращение в большой футбол находилось под вопросом. Но мы никогда не списывали Владислава из членов нашего коллектива, веря в то, что его карьера футболиста находится в стадии становления. Увы, возвращения не произошло. Произошла беда, унесшая жизни неповинных людей, перед которой все меркнет, становится не столь важным».

Коллектив клуба «Севастополь» выражает соболезнование родственникам погибших. «Обещаем, что руководство клуба примет все необходимые меры для того, чтобы следствие проходило в соответствии со всеми нормами законодательства. Помощь клуба семье погибших также гарантирована», отмечается в заявлении.

По информации Отдела связей с общественностью УМВД Украины в г. Севастополе, в отношении водителя «БМВ» возбуждено уголовное дело по ст. 286 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц).

Как отмечается в сообщении пресс-группы региональной правозащитной группы «Полуостров Крым», по данным экспертизы, В.ПИСКУН был трезв. В сообщении также говорится, что из показаний В.ПИСКУНА следует, что, «встретившись на светофоре со своим знакомым, управляющим автомобилем «Мицубиси», они решили устроить гонку. В ходе гонки «Мицубиси» вырвался вперед, а ПИСКУН на «БМВ» решил обогнать его по встречной троллейбусной полосе, но не справился с управлением и выскочил на тротуар, где «БМВ» вначале ударился о столб, потом отлетел к стене здания, после чего, в обратном полете, буквально смел кузовом женщину с двумя детьми».