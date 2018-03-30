Что вызывает развитие злокачественных опухолей

Онкологическая наука и здравоохранение с одной стороны и общественные немедицинские структуры с другой стороны ведут упорную борьбу за снижение заболеваемости раком. Но ведут ее по-разному. Средства информации, подогреваемые деньгами фармацевтических компаний каждый день предлагают нам средства личной профилактики в виде витаминов, микроэлементов, антиоксидантов, радиопротекторов и других подобных мер. Однако следует разумно относиться к такой пропаганде и выяснить, что и насколько влияет на риск возникновения рака.

Существуют причины, которые действительно увеличивают риск возникновения злокачественных опухолевых заболеваний:

1. Установленными считаются факты нарастания частоты рака со старением организма. Пик заболеваемости приходится на возрастную группу 70-79 лет. Отмечено, что, начиная с 30-35 до 60-65 лет, наблюдается рост показателей заболеваемости в каждой следующей возрастной группе в 1,5-2 раза, по сравнению с предыдущей.

2. Индивидуальные особенности отдельных людей. Это особенности обменных процессов и иммунной системы, наличие у человека наследственных и приобретенных заболеваний, нарушений гормональной регуляции и др., способствующих развитию рака. Большинство из них связаны с врожденными индивидуальными особенностями организма каждого отдельного человека и необходимость принятия профилактических мер возникает только после их обнаружения.

3. Вредные привычки, связанные с попаданием в организм канцерогенных веществ. На первое место здесь, конечно же, ставят курение. Значение же придают и особенностям питания с употреблением копченых, острых и жареных продуктов, алкоголя. Но роль при этом канцерогенных веществ остается спорной. Связь вредных привычек с раком часто не прямая, а через влияние на слизистые и предраковые заболевания, причиной которых эти вредные привычки являются. Например, курение как правило является причиной хронического бронхита; нарушения в питании - причиной гастритов и язвенной болезни. Борьба с курением, ограничение количества копченых, жареных и острых блюд в питании ведут к снижению нагрузки на органы, снижению риска возникновения предраковых заболеваний, а следовательно и злокачественных опухолей.

4. Внешние факторы, с которыми люди вынуждены контактировать. Это канцерогенные вещества и источники радиоактивного излучения, применяемые на производстве и способствующие увеличению риска развития злокачественных опухолей у работников этих производств в случае длительного непосредственного контакта. В эту группу можно также отнести повышенный риск относительно некоторых форм онкозаболеваний у ликвидаторов Чернобыльской катастрофы и риск развития рака щитовидной железы у детей, находившихся в тот период на загрязненной территории.

5. В особую группу можно отнести особенности климата и национальные традиции в быту и питании, существующие в разных местах земного шара и у разных народов. Эти особенности обуславливают наличие некоторых отличий в уровне заболеваемости различными формами рака в разных странах.

Профилактика, направленная на предупреждение возникновения заболеваний, называется первичной профилактикой.

Насколько же существенны эти факторы и насколько можно снизить их влияние?

Поскольку установленными считаются факты нарастания частоты рака со старением организма, все мероприятия по профилактике старения являются и мерами профилактики рака.

С увеличением количества людей пожилого возраста, снижением смертности от других заболеваний, неминуемо будет расти заболеваемость раком и смертность от него. Эта заболеваемость находится в прямой зависимости от возраста. В 60 лет риск заболеть раком более чем в 10 раз выше, чем в 40 лет. И это независимо от внешних "канцерогенных" факторов, которые хоть и существуют, но имеют несоизмеримо меньший вес, чем эта, "спонтанная" заболеваемость, связанная с естественным износом и поломками организма на клеточном уровне.

Влияние внешних канцерогенных факторов может иметь значение только при наличии двух условий: при массивности воздействия канцерогенного фактора и его длительности. И для того, чтобы это влияние стало заметным, эта массивность и длительность должны в сотни раз превышать принятые допустимые значения. Это мы видим на примере ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Ученые Медицинского радиологического научного центра РАМН подсчитали, что среди ликвидаторов риск заболевания раком возрастает на 5% по сравнению остальным населением и на 23% - риск заболевания лейкозами. В отличие от ликвидаторов аварии, у населения, проживающего в тот период в зоне наибольшего радиоактивного загрязнения, риск возрастает всего на 2 - 5% соответственно.

Другое дело - радиационное заражение, то есть попадание долгоживущих радиоактивных элементов внутрь организма и соответствующее длительное внутреннее облучение малыми дозами в течение длительного времени. Проведенный радиационно-эпидемиологический анализ показал, что до 40% выявленных случаев рака щитовидной железы (РЩЖ) у детей в Брянской области обусловлены инкорпорированным облучением радиоактивным йодом.

У человека, который выкуривает половину пачки сигарет в день, риск заболеть раком легких в 5-15 раз больше, чем у некурящего, а у того, кто выкуривает две пачки сигарет вероятность заболеть увеличивается в 27 раз. За 60 лет с 20-х по 70-е годы в США потребление сигарет увеличилось в 500 раз, и в 20 раз возросло количество больных раком легкого. В настоящее время заболеваемость снизилась благодаря активной борьбе с курением.

Основой профилактики рака всегда была и остается вторичная профилактика - ранее выявление и своевременное лечение больных.

Главная задача профилактики злокачественных опухолей сводится к активному выявлению и лечению больных предопухолевыми заболеваниями, выявлению и лечению больных раком на ранних стадиях. Большинство онкологических заболеваний поддаются лечению при их своевременном выявлении.

В развитых странах наблюдается тенденция к замедлению роста заболеваемости и снижение смертности от злокачественных опухолей как за счет профилактики (в первую очередь борьба с курением), так и за счет улучшения ранней диагностики и лечения.

Подготовила Вера Онопко.

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