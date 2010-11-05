Овощ, который защитит от рака...

Сульфорафан, мощный противораковый агент в брокколи, можно извлечь из его исходного соединения бактерией в кишечнике, благодаря чему вещество успешно будет всасываться в организм, впервые установили клиницисты Университета Иллинойса /США/. Открытие показывает, что учёные теперь смогут повысить активность этих бактерий в толстой кишке, увеличивая профилактическую силу брокколи против рака. При приготовлении из-за температуры многие полезные растительные ферменты в брокколи уничтожаются. Теперь специалистам известно, что микробиота в нашем пищеварительном тракте может спасти некоторые из этих важных антираковых компонентов даже при различных способах приготовления капусты.

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