Львовщина: Сверхсовременный томограф, подаренный фондом Ахметова, устанавливает диагноз за минуты

Ежегодно в Украине выявляют около 160 тысяч новых случаев онкологических заболеваний. По прогнозам экспертов, такая статистика возрастет вдвое к 2020 году и утроится к 2030 году. Для больных раком украинцев этот диагноз звучит как приговор.

Лечение онкологии - очень дорогое и длительное. У Украины нет средств, чтобы оплатить лечение даже онкобольным детям. Многие больные едут и лечиться, и обследоваться в соседние страны, тратя безумные деньги, часто продавая последнее имущество. К тому же, у нас в стране нет современного медицинского оборудования для диагностики и лечения.

Для любого заболевания, особенно для онкологического, ранняя диагностика имеет ключевое значение в дальнейшем лечении (в развитых странах рак, диагностированный на первой-второй стадиях, излечивается в 80%). Медики не устают этом напоминать. Ранняя же диагностика, в свою очередь, зависит от наличия современного медицинского оборудования, которого в Украине - единицы. Не хватает и специалистов, которые бы могли работать на новейшей аппаратуре. Много закупленной медаппаратуры простаивает, а тем временем люди умирают от рака. Как оказалось, само государство не может решить эту проблему, поэтому помощь меценатов очень нужна.

Учитывая сложную ситуацию с заболеваемостью раком в Украине, с одной стороны, но и реальной возможностью коренным образом изменить это, фонд Рината Ахметова "Развитие Украины" начал Всеукраинский проект «Рак излечим. Своевременная диагностика и лечение онкологических заболеваний». Это - первый и единственный в Украине масштабный проект по поддержке государственной системы оказания помощи онкологическим больным и крупнейшая инвестиция - 315 млн грн в развитие онкологической отрасли в Украине.

Недавно фонд Ахметова приобрел для Львовского государственного онкологического регионального лечебно-диагностического центра, входящего в тройку крупнейших онкоцентров в Украине, современный компьютерный томограф для диагностики и планирования качественной лучевой терапии. Стоимость оборудования составляет 800 тысяч долларов, а это около 6,5 миллиона гривен. Львов стал пилотным проектом для фонда Ахметова. В будущем "Развитие Украины" планирует установить такие такие аппараты еще в восьми областных центрах Украины.

По мнению директора фонда "Развитие Украины" Анатолия ЗАБОЛОТНОГО, существуют три ключевых направления улучшения лечения онкозаболеваний: улучшение в хирургии, улучшение обеспечения препаратами и радиология. «Мы взяли на себя третье направление, поскольку обнаружили, что Украина начала на порядок отставать от тех технологий, которые есть в мире. Мы работаем над тем, чтобы принести в Украину мировой стандарт радиологии. При этом мы не только покупаем необходимое оборудование, но принимаем меры, чтобы происходили системные улучшения - чтобы аппаратура работала, были подготовлены специалисты, и врачи могли действительно улучшать уровень помощи пациентам», - сказал он.

Главным условием фонда в сотрудничестве с онкологическим центром является, то, чтобы аппарат использовался для нужд пациентов, причем бесплатно. Для этого подписано соответствующее соглашение, и фонд создал соответствующие условия - оплатил услуги трехлетнего сервисного обслуживания томографа техниками компании «Сименс».

О преимуществах сверхсовременного томографа рассказывает заведующий отделом компьютерной томографии Львовского государственного онкологического регионального лечебно-диагностического центра Юрий МЫЛЯН.

Насколько актуально для Львовщины приобретение нового томографа?

Это важно не только для Львовщины. В большинстве онкологических центров Украины использовались лишь одно- и двухсрезовые томографы. Не так давно установили многосрезовый томограф в диагностическом центре Львова. Однако такого класса томографов в Украине - всего два. Еще один - в Донецке.

Новый компьютерный томограф - 24-срезовый, обеспечивает высококачественное изображение при существенном снижении рентгеновского облучения пациентов. До сих пациентов Львовского онкоцентра обследовали на старом односрезовом. Онкобольные должны ждать обследования. Очереди были по два месяца, а количество пациентов неуклонно растет.

Потребность была очень насущной - во Львовском онкоцентре ежегодно проходят лечение около 16 тысяч человек. За год проводится около 7,8 тыс. оперативных вмешательств. За день - 30-40.

Какие преимущества нового томографа?

Прежде всего, это его способность выявлять онкозаболевания на ранних стадиях - высокое разрешение аппарата дает возможность более тонко изучить структуру патологических процессов в организме. У томографа высокая клиническая производительность сканера, так что он очень быстро обрабатывает изображения, архивирует материал, создает систему динамического наблюдения. Все это упрощает процесс диагностики, экономит время диагностирования, результат получаем очень быстро - обработка полученных изображений будет происходить в течение минут, а не часов. Врачи смогут в сверхкороткие сроки назначать лечение.

Это первый в Украине аппарат с диаметром тоннеля 82 см, не имеет и ограничений по массе тела человека. Его открытая форма, очень удобна для людей с клаустрофобией, а врач имеет свободный доступ к пациенту, есть прямая связь с линейным ускорителем. Данные о локализации опухолей передается с томографа прямо на ускоритель.

Сколько человек в день вы сможете обследовать на новом томографе?

За день работы в две смены обследование смогут пройти 15 пациентов.

С помощью этого аппарата, врачи смогут проводить диагностические обследования всего тела, виртуальную эндоскопию, перфузию, количественную оценку васкулярных нарушений и т.д.

Станция оснащена специальной программой "Онкология". Она позволяет выявить в различных органах наименьшие новообразования, в частности, в легких, в мышцах, печени. Оценить их, определить, какие именно процессы происходят - доброкачественные, опухолевые, кистозные.

Пациенты, требующие облучения, будут проходить обследование на томографе вне очереди.

Вас не пугает, что к вам набежит толпа желающих провериться на сверхновом медоборудовании?

Эти обследования предназначены для определенной группы пациентов. Совсем не для каждого. Просто прийти, чтобы обследоваться, нецелесообразно, поскольку, хотя рентгеновское облучение минимальное (для такого рода аппаратов), оно все равно есть. На обследование больной будет иметь обязательное направление от нашего врача.

Можно говорить о том, что новый томограф является безопасным для человеческого организма по сравнению с предыдущим?

Бесспорно. Влияние рентгеновского облучения существенно снижено, однако изображения получаем высокого качества.

Сколько будет стоить обследование и лечение на компьютерном томографе?

Для пациентов центра и других больниц, которые имеют направление к нам обследование и все расходные материалы - будут бесплатны. Фонд Рината Ахметова обеспечил компьютерный томограф бесплатным гарантийным обслуживанием и расходными материалами. Такое условие будет действовать на весь срок работы этого аппарата. Всю систему будут проверять в течение трех лет. Все сервисное, техническое и гарантийное обслуживание также уже провел Фонд «Развитие Украины».

(Представители фонда Ахметова уверены, что врачи не допустят злоупотреблений при использовании оборудования, но если такое случится, пациенты могут обратиться в "Развитие Украины" по телефону +38 066 938 40 93 *, или оставлять сообщения на электронную почту (сайт фонда - www . fdu.org.ua). Похожие объявления вывешены и в коридорах онкоцентра).