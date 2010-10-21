Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы: больше всего онкобольных женщин - в восточных регионах

20 октября – в Украине отмечают Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы. Врачи называют молочные железы женщины "органом-мишенью", потому что любые гормональные нарушения в женском организме отражаются в первую очередь на здоровье этого органа. Особенно вредны для груди стрессы, жирная и калорийная еда, травмы молочных желез.

Как сообщил в интервью УНИАН руководитель отделения опухолей молочной железы и реконструктивной хирургии Национального института рака профессор Иван СМОЛАНКА, рак молочной железы в Украине занимает первое место среди онкозаболеваемости женщин. “И не только в Украине, но и во всем мире. Ежегодный прирост показателей этой онкопатологии в мире - около трех процентов, также ежегодно растет количество впервые обнаруженного рака молочной железы", – сказал И.СМОЛАНКА.

По его словам, рак молочной железы - это наиболее распространённое онкологическое заболевание среди женщин. Ежегодно в Украине обнаруживают около 16 тысяч случаев заболевания и около 8 тысяч женщин погибают от этой болезни.

Профессор называет рак молочной железы - болезнью развитых стран. “Возможно, мы можем сетовать, что в Украине плохая экология или недостаточное количество диагностического оборудования, но количество онкобольных женщин растет и в Центральной Европе и Америке. Ежегодно обнаруживают новых случаев рака молочной железы - 180 тысяч в Европе, 130 тысяч в США. Ежегодно в мире регистрируют миллион новых случаев рака молочной железы, 600 тысяч женщин ежегодно погибают", – сказал И.СМОЛАНКА. Однако, отметил он, в отличие от развитых стран, наши женщины чаще обращаются к врачу, когда болезнь запущена (таких обращений около 30%).

Тот факт, что это заболевание наблюдается преимущественно в развитых странах, по мнению врача, связано с тем, что в экономически развитых странах низкая рождаемость, детей выкармливают грудью очень короткий промежуток времени, намного чаще используют искусственные смеси. “В этих странах значительно больше количества женщин принимает гормональные контрацептивы, причем часто бесконтрольно. Влияют также изменение образа жизни, многообразные эндокринологические нарушения. В азиатских странах, где высокая рождаемость, количество случаев заболеваний раком молочной железы значительно меньше", – сказал И.СМОЛАНКА. Он также отметил, что на постсоветском пространстве больше всего от этого заболевания страдают в Прибалтике.

Проведенный несколько лет назад в Украине мониторинг относительно распространенности рака молочной железы засвидетельствовал, что наибольший процент женщин, больных раком молочной железы, в восточных регионах страны. По словам врачей-онкологов, это связано с экологическим неблагополучием, привлечением женщин к очень сложным и вредным технологическим процессам в производстве. Также мониторинг обнаружил, что в сельской местности процент заболеваемости населения выше. Это связано с возрастной структурой населения и с тем, что сельского населения в Украине мало - приблизительно 30%.

СПРАВКА УНИАН. Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы установлен в Украине согласно с Указом Президента Украины «О Всеукраинском дне борьбы с заболеванием раком молочной железы» от 17 января в 2005 г. № 42/2005 с целью активизации деятельности по предотвращению возникновения и распространения заболеваний на рак молочной железы, привлечения внимания общества к этой проблеме. Проводится ежегодно 20 октября.