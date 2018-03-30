Рак молочной железы - лидер среди онкозаболеваний в Украине

В рамках информационной кампании «Рак излечим», начатой Благотворительным фондом Рината Ахметова «Развитие Украины», УНИАН продолжает публиковать серию материалов ведущих онкологов Украины.

Рак молочной железы занимает в Украине первое место в структуре онкологических заболеваний среди женщин... У нас порядка более четверти женщин поступают с запущенными стадиями. Как обезопасить себя от рака молочной железы рассказывает руководитель отделения опухолей молочной железы и реконструктивной хирургии Национального института рака профессор Иван СМОЛАНКА.

В 2008 году, по уточненной информацией национального канцерреестра, в нашей стране было зарегистрировано 15 487 женщин впервые заболевших раком молочной железы, умерло более 7 500 тысяч. Чаще всего эта онкопатология поражает жительниц восточных регионов, Киева, Одессы и Севастополя. 37 % среди заболевших - женщины трудоспособного возраста, и также более 30 % женщин трудоспособного возраста умирает от этой онкопатологии. наша страна тут - не исключение.

"В целом в мире регистрируют миллион новых случаев рака молочной железы, 600 тысяч женщин ежегодно погибают. Количество женщин с раком груди с каждым годом растет и в Центральной Европе и в Америке. Ежегодно обнаруживают новых случаев этой болезни - 180 тысяч в Европе, 130 тысяч в США," - отмечает профессор СМОЛАНКА.

Показатели смертности от рака молочной железы в Украине преобладает над среднестатистическими европейскими данными. Профессор СМОЛАНКА подчеркивает, основная причина в том, что украинки поздно обращаются к специалистам-онкологам, иногда помочь уже ничем нельзя.

Расходы на лечение рака запущенных форм значительно возрастают, иногда в 25 раз. Если на ранних стадиях бывает достаточно хирургического лечения, то в случае запущенных форм рака назначают комплексную терапию: химиотерапию, облучение, гормонотерапию, иммунотерапию и тому подобное.

Теряя драгоценное время, болезнь развивается из ранней стадии в позднюю. Время, за которое опухоль распространяется так, что врачи уже ничем не могут помочь. Специалисты настаивают - если женщина обнаружила у себя в молочной железе любые уплотнения или изменения она обязательно должна обратиться к специалисту.

На ранней стадии онкологии почти всегда делают органосохраняющие операции, не удаляя молочную железу полностью. Кроме этого, убеждает профессор Смоланка, даже в запущенных стадиях очень часто удается уменьшить опухоль, довести ее до такого состояния, когда возможно сделать органосохраняющую операцию. К тому же, есть ряд восстановительных, реконструктивных операций, которые позволяют и после полного удаления молочной железы восстановить ее форму и объем.

Успех лечения онкобольных на сто процентов зависит от ранней диагностики и своевременного лечения. На начальных стадиях болезни практически всех онкобольных излечивают.

По словам профессора СМОЛАНКА, чаще болеют женщины после 50 лет. Вторым по актуальности фактором риска профессор называет наследственный фактор. Курящие женщины чаще заболевают раком молочной железы. "Считают, что курение приводит в основном к раку легких, однако именно эта пагубная привычка увеличивает у женщины риск заболеть раком на 30 %," - подчеркнул И СМОЛАНКА.

Также он называет факторами риска ранее или позднее начало месячных, позднюю менопаузу, рождение ребенка после 30 лет, частые аборты, гинекологические заболевания, травмы молочной железы (увеличивают риск на 17 %), заболевания эндокринных органов, которые нарушают гормональный баланс в женском организме. Молочная железа - орган гормонозависимый, который чутко реагирует на любые изменения в яичниках, надпочечниках, щитовидке. "К развитию патологии может привести и неверно пролеченные доброкачественные опухоли, неправильно выбранная тактика лечения. Прежде чем пойти лечиться у врача нетрадиционной медицины (пусть даже и при самом, казалось бы, "банальном" образовании), нужно обязательно посетить онколога, чтобы исключить онкологическое заболевание," - отмечает профессор.

Кстати, доброкачественных образований молочной железы - гораздо больше. И лечатся они успешно - консервативно или хирургическим путем. Это, прежде всего, фиброаденомы, мастодинии - боли в молочных железах. Если боли циклические, они связаны с гормональными изменениями, а если нециклические - это должно насторожить женщину, и она должна обязательно обратиться для консультации к специалисту.

Женщина и сама обязана уметь грамотно проводить самообследование груди. Каждый месяц. Ведь, по словам специалистов, в 70 % случаев женщина сама впервые обнаруживает новообразование, уплотнение, изменение кожи или выделением из соска.

Обследование молочных желез заключается в осмотре и пальпации (ощупывание органа), при котором изучаются степень формирования желез, форма, размеры, состояние кожи над молочными железами, форма соска, наличие и характер выделений из соска. Проводится поверхностная и глубокая пальпация желез и лимфоузлов, определяется наличие уплотнений и их характер.

Прощупывать железу нужно нежно, избегая грубого захвата большого участка ткани . Очень важно прощупать мышечную впадину, не увеличены ли подмышечные лимфоузлы, а также надключичные.

Специалисты рекомендуют женщинам до 40 лет обязательно пройти обследование на УЗИ, после 40 - раз в два-три года делать маммографию, после 50 еще чаще.

Наталия Максименко