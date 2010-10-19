Лимонад усиливает эффективность антираковых препаратов

Неожиданное открытие сделали американские учёные - они заявляют, что популярные безалкогольные напитки с лимоном и лаймом могут играть роль в повышении эффективности противоопухолевых препаратов. Отчёт о своей работе они опубликовали в журнале "Molecular Pharmaceutics". Проведённые онкологами испытания показали, что организмом онкологических пациентов противоопухолевое лекарство усваивается быстрее и эффективнее, если его запивают дегазированным напитком на основе лимона и лайма.

Биологические различия в кислотности желудка и другие особенности работы организма среди онкопациентов могут уменьшить эффективность многих противораковых таблеток. Клиницисты скомбинировали вещества из антиракового препарата, название которого не раскрывалось в исследовании, с каптисолом - соединением, помогающим улучшить растворимость компонентов препарата в желудочно-кишечном тракте. Оказалось, что напиток из лайма и лимона контролировал кислотность желудка и таким образом обеспечивал лучшее поглощение лекарства.

ami-tass.ru