Картофель предупреждает рак

На проходящем в Бостоне (США) ежегодном совещании Американской Химической Ассоциации сообщение о картофеле, нафаршированном антиоксидантами, вызвало сенсацию. В медицине давно известно, что антиоксиданты способны замедлить процессы старения в организме и даже защитить его клетки от рака.

Наиболее ценные антиоксиданты - это полифенолы. Они содержатся преимущественно в овощах и фруктах красного цвета: винограде, свекле, гранатах, лесных ягодах. Но как Вы сами понимаете - это не самая привычная для большинства людей пища. И не всегда доступная.

Исследователям из Университета Обихоро (Япония) удалось создать напичканный полифенолами картофель. Для этого они подвергали картошку стрессу: воздействию электрическим током в течение получаса или ультразвуком (5-10 минут), увеличивая тем самым содержание полифенолов в ней почти на 60%.

По мнению редакции Посольства медицины, узнав об этом вовсе не следует немедленно кидаться к кастрюле с кипящей в ней картошке с электрическими проводами или ультразвуковыми приборами. Полифенолов становится от этого больше, но чего-то меньше? Дадим время ученым разобраться и доказать, полезен ли для человека продукт, полученный таким образом, пишет medicus.ru.

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