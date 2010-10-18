Необходимы 40 000 гривен для девочки, больной раком!

Настуни Черепенко - три года. Год назад девочка поборола страшную болезнь - рак. Она прошла через химиотерапию и пересадку костного мозга. Но болезнь вернулась. У Настуни - опухоль головного мозга. Настенька прооперировали, а теперь ей необходима лучевая терапия. В Украине таким маленьким детям ее не проводят. Пролечить девочку взялись в Польше. Но на лечение и пребывание в клинике нужны 40 000 грн. За длительное время лечения родители Настуни исчерпали все финансовые ресурсы семьи. Помогите им собрать средства на лечение дочери!

Каждый даже самый маленький вклад может стать решающим!

Телефон мамы Наташи: 050980 94 05

Реквизиты, по которым можно перечислить помощь:

ПриватБанк

МФО 305299

ЕГРПОУ 14360570

Счет № 29244825509100,

№ карточки 6762462039991408

Получатель: Черепенко Наталья Владимировна