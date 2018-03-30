Эффективность лечения в онкологии зависит от ранней диагностики

В рамках информационной кампании проекта "Рак излечим", которую активно проводит Благотворительный фонд Рината Ахметова "Развитие Украины", главный онкогинеколо г Украины профессор Людмила Ивановна Воробьева расскажет о проблемах заболеваемости раком шейки матки в Украине.

Рак шейки матки - это вторая по распространенности злокачественная опухоль среди женщин 15-45 лет, и третья по счету причина смерти среди женщин, после рака молочной железы и рака легких. 1,4 миллиона женщин во всем мире болеют этим видом рака. В Украине, в 2008 году рак шейки матки был диагностирован у 5282 женщин. Ожидается, что к 2020 году примерно 90% смертей от рака шейки матки в мире будут констатированы у женщин из развивающихся стран. 16,2% из них умерли до года. Общее количество умерших от РШМ – 2230, больше 500 из них работоспособного возраста.

Злокачественные опухоли на ранней стадии излечимы

В Украине ежегодно выявляют около 160 тысяч новых случаев онкологических заболеваний, из них 16 тысяч - онкогинекологическая патология. Рак шейки матки (РШМ) составляет 21,2% на 100 тысяч населения, это достаточно высокий показатель. Онкопатология характеризуется высокой заболеваемостью и высокими показателями смертности до года с момента установления диагноза. В одной трети случаев рак выявляют в запущенном состоянии.

Показатель летальности до года является интегральным показателем профилактической работы, то есть каждая четвертая-пятая онкогинекологическая больная умрет до года, излечить ее нельзя. А если говорить о раке шейки матки, то это визуальная форма рака, которую можно увидеть и излечить на стадии предрака и начальной стадии в 100% случаев.

В Национальном институте рака есть кабинет патологии шейки матки, в котором мы оздоровили более 300 женщин, у которых был диагностирован предрак и рак шейки матки. Они были излечены даже без госпитализации. Сейчас это здоровые женщины, которым снят диагноз рака, многие из них уже родили детей.

Для любого заболевания ранняя диагностика имеет ключевое значение в дальнейшем лечении, особенно в онкологии. Известный факт, что злокачественные опухоли, выявленные на ранней стадии, а тем более при современных возможностях медицины, излечимы. То есть эффективность лечения в онкологии напрямую зависит от ранней диагностики. Нельзя говорить, что онкология проблема только онкологов. Каждый из нас должен осознавать, что здоровье это самое ценное. Ежегодные профилактические осмотры - это залог выявления предопухолевых заболеваний и своевременного их излечения.

В развитых странах профилактические знания прививают с ранних лет: женщина, начавшая половую жизнь, обязана пройти тест - ПАП-мазок, или цитологический скрининг, т.е. мазок из шейки матки на атипические клетки. Выявленную дисплазию эпителия шейки матки, то есть предрак, соответствующими методами лечат. Такое же исследование и лечение можно пройти и в Украине в любой женской консультации.

Вирус папилломы человека выявляют у 95% больных

Большинству онкологических заболеваний предшествуют так называемые предопухолевые состояния. Это знают все, но ранние клинические симптомы могут быть одинаковы, как для доброкачественных заболеваний, так и для злокачественных, а чаще всего они незначительны, или больная не придает им значения.

Причина рака шейки матки - вирус паппиломы человека. Вирус папилломы человека выявляется у 95% больных раком. Пару лет назад немецкий ученый Харольд цур Хаузен получил за это открытие Нобелевскую премию. Но ученые и раньше предполагали, что есть сексуальная причина и агент, который вызывает это заболевание. Еще в конце 19 века, обследовав 10 тысяч монахинь, гинекологи не обнаружили у них ни одного случая рака шейки матки.

В настоящее время лечение доброкачественных изменений шейки матки довольно актуальная проблема. Поскольку эти патологические изменения занимают 80 процентов всех изменений на шейке матки (это фоновые и предопухолевые заболевания). Довольно распространенное и известное заболевание - эрозия шейки матки (эрозия в переводе - нарушение целостности ткани). Под этим названием кроется целая серия всевозможных процессов. Например, дисплазия эпителия. А это уже предопухолевое состояние и оно требует особого отношения и лечения.

Что способствует развитию онкологических болезней

Этих факторов много – ранняя половая жизнь, культура питания, и вредные привычки, и экологическая ситуация, психологические факторы, нарушение обмена веществ и, наконец, наследственность. Посмотрите, как много сейчас у нас полных женщин, это полнота нездоровая. Поскольку ожирение влечет за собой гипертоническую болезнь, сахарный диабет, а возможно и риск возникновения онкологического заболевания. Что касается стрессов, то положительных эмоций получаем значительно меньше чем следовало бы.

Роль наследственного фактора в онкологии ключевая. Из анамнеза специалист обязательно выясняет, был ли рак в семье, и по какой линии - материнской, отцовской.

Установлено, что наличие шести и более половых партнёров у одной женщины увеличивает риск развития у нее рака шейки матки в 11 раз, а вот у девственниц он практически равен нулю.

Хотя обычно рак шейки матки возникает в возрасте 40-60 лет, но, к сожалению, в последнее время он сильно помолодел. Есть данные, что 20 % 12-летних детей уже имеют сексуальный опыт, в 8 классе - 25 %. Как правило, это опыт отрицательный. Партнеры меняются и инфекция, которая была у одного, переходит к другим. И на несозревший эпителий шейки матки попадает вирус и множество других инфекций. Возникает воспаление, оно усугубляется очередным контактом и, кстати, курением. К гинекологу обращаются поздно и в результате - рак шейки матки у 16-18 летних девочек.

В каких регионах страны самые высокие показатели онкологической заболеваемости

Анализ состояния заболеваемости злокачественными опухолями населения Украины показывает, что самые высокие показатели наблюдались в 2008г. в Запорожской, Николаевской, Кировоградской областях (401,4 – 412,7 на 100тыс.населения), а в Севастополе 483,7 на 100тыс.населения. Самые низкие показатели в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской областях (238,8 на 100 тыс.населения).

Заболеваемость однозначно выше в больших городах – Донецк, Днепропетровск, Киев. У женского населения выросла заболеваемость на меланому кожи, гемобластозы, рак молочной железы, щитовидной железы, рак шейки матки, мочевого пузыря. Если говорить о РШМ, то в 2008 году лидировали Волынская, Киевская, Одесская области. В 2009 году – Кировоградская, Житомирская области.