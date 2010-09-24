Стресс ускоряет развитие и прогрессию рака груди

Хронический стресс - это своего рода "удобрение", которое помогает развитию и распространению рака молочной железы, существенно ускоряя прогрессию заболевания, доказали исследователи Калифорнийского университета /США/. Стресс биологически перепрограммирует клетки иммунной системы, которые пытаются бороться с раком, наоборот превращая их не в "солдат" для защиты организма, а буквально в "пособников и подстрекателей", говорят онкологи.

Лабораторные опыты на мышах, испытывающих сильный стресс, показали 30-кратное увеличение сферы действия рака. Стресс служит основным питанием злокачественной опухоли, приводя к её быстрому росту. Изменяя биологию клеток иммунной системы, стресс способствует распространению заболевания в отдалённые органы, где рак намного труднее лечить. Хронический стресс доводит до того, что раковые клетки удаляются от первичной опухоли и колонизируются в отдалённые органы тела, говорят врачи. Негативные последствия стресса включают и блокирование перепрограммирования в нервной системе иммунных клеток, называемых макрофагами, которые содействуют метастазу. Когда в организме возникает онкологическая опухоль, иммунная система посылает макрофаги, чтобы попытаться восстановить ущерб ткани, причинённый неконтролируемым ростом раковых клеток. Стресс препятствует этой естественной защите организма от рака.

ami-tass.ru