Симптомы рака крови

Онкогематология – область медицины, которая занимается злокачественными заболеваниями кроветворной и лимфоидной системы, рассказывает УНИАН заместитель директора Национального института рака доктор медицинских наук врач-гематолог Ирина КРЯЧОК.

. Эта группа заболеваний включает в себя острые и хронические лейкозы, миелодиспластический синдром, лимфому Ходжкина, неходжкинские лимфомы, парапротеинемические гемобластозы (самым распространенным заболеванием этой группы является множественная миелома). Все эти заболевания приобретенные, и возникают на разных этапах жизни человека.

Как правило, первым симптомом лимфомы является значительное увеличение размеров лимфатических узлов на шее, в подмышечных впадинах или в паху. Следует отметить, что лимфаденопатия является часто реактивной при вирусных и бактериальных инфекциях. При этом, в отличие от инфекционных заболеваний, увеличенные лимфатические узлы при онкогематологических заболеваниях безболезненны, их размеры не уменьшаются со временем и при лечении антибиотиками. Обращать внимание на увеличенные лимфатические узлы необходимо, если эти изменения сохраняются после простудного заболевания или же увеличились без видимой причины. При такой ситуации необходимо обратиться к врачу, который назначит биопсию лимфатического узла с последующим гистологическим исследованием, которое ответит на вопрос, является ли этот лимфатический узел реактивным (изменения в нем возникли, как реакция на воспалительный процесс) или же злокачественным. При поражении лимфатических узлов грудной полости симптомами заболевания может быть кашель, одышка, боль в грудной клетке, при значительном увеличении лимфатических узлов брюшной полости, увеличении селезенки и печени пациенты отмечают дискомфорт, боль в животе, а также увеличение живота.

Одним из симптомов, который может насторожить относительного онкогематологического заболевания – это боли в костях преимущественно у лиц пожилого возраста. Данный симптом характерен для множественной миеломы – заболевания, при котором поражаются кости скелета и на запущенной стадии могут возникать их переломы. Очень часто такие пациенты начинают свое лечение у невропатологов, мануальных терапевтов, а к онкологу поступают уже в запущенной стадии с наличием переломов. Необходимо помнить, что перед выполнением комплекса лечения, включающего стимулирующие процедуры, имеющие высокий риск травматизации необходимо выполнить как минимум общий анализ крови. Наличие в анализе крови анемии, ускоренного СОЭ позволит заподозрить у пациента множественную миелому и будет требовать обращения к специалисту для проведения дополнительного исследования.

Очень часто симптомы онкогематологического заболевания неспецифичны, т.е. не являются уникальными и могут встречаться при ряде других заболеваний. Среди таких симптомов необходимо отметить выраженную слабость, утомляемость, потливость, преимущественно в ночное время. Настороженность относительно возможных симптомов заболевания должна быть как у пациента, так и у врача общелечебной сети.