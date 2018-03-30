Что может вызвать развитие рака крови. Симптомы, лечение, факторы риска

В рамках информационной кампании «Рак излечим», начатой Благотворительным фондом Рината Ахметова «Развитие Украины», УНИАН продолжает публиковать серию интервью с ведущими онкологами Украины. О симптомах, лечение и профилактике болезней крови рассказывает заместитель директора Национального института рака доктор медицинских наук врач-гематолог Ирина КРЯЧОК.

Симптомы онкогематологического заболевания

Онкогематология – область медицины, которая занимается злокачественными заболеваниями кроветворной и лимфоидной системы. Эта группа заболеваний включает в себя острые и хронические лейкозы, миелодиспластический синдром, лимфому Ходжкина, неходжкинские лимфомы, парапротеинемические гемобластозы (самым распространенным заболеванием этой группы является множественная миелома). Все эти заболевания приобретенные, и возникают на разных этапах жизни человека.

Как правило, первым симптомом лимфомы является значительное увеличение размеров лимфатических узлов на шее, в подмышечных впадинах или в паху. Следует отметить, что лимфаденопатия является часто реактивной при вирусных и бактериальных инфекциях. При этом, в отличие от инфекционных заболеваний, увеличенные лимфатические узлы при онкогематологических заболеваниях безболезненны, их размеры не уменьшаются со временем и при лечении антибиотиками. Обращать внимание на увеличенные лимфатические узлы необходимо, если эти изменения сохраняются после простудного заболевания или же увеличились без видимой причины. При такой ситуации необходимо обратиться к врачу, который назначит биопсию лимфатического узла с последующим гистологическим исследованием, которое ответит на вопрос, является ли этот лимфатический узел реактивным (изменения в нем возникли, как реакция на воспалительный процесс) или же злокачественным. При поражении лимфатических узлов грудной полости симптомами заболевания может быть кашель, одышка, боль в грудной клетке, при значительном увеличении лимфатических узлов брюшной полости, увеличении селезенки и печени пациенты отмечают дискомфорт, боль в животе, а также увеличение живота.

Одним из симптомов, который может насторожить относительного онкогематологического заболевания – это боли в костях преимущественно у лиц пожилого возраста. Данный симптом характерен для множественной миеломы – заболевания, при котором поражаются кости скелета и на запущенной стадии могут возникать их переломы. Очень часто такие пациенты начинают свое лечение у невропатологов, мануальных терапевтов, а к онкологу поступают уже в запущенной стадии с наличием переломов. Необходимо помнить, что перед выполнением комплекса лечения, включающего стимулирующие процедуры, имеющие высокий риск травматизации необходимо выполнить как минимум общий анализ крови. Наличие в анализе крови анемии, ускоренного СОЭ позволит заподозрить у пациента множественную миелому и будет требовать обращения к специалисту для проведения дополнительного исследования.

Очень часто симптомы онкогематологического заболевания неспецифичны, т.е. не являются уникальными и могут встречаться при ряде других заболеваний. Среди таких симптомов необходимо отметить выраженную слабость, утомляемость, потливость, преимущественно в ночное время. Настороженность относительно возможных симптомов заболевания должна быть как у пациента, так и у врача общелечебной сети.

Нельзя терять время, обращаясь к неспециалистам

Очень важно понимать - если заболевание выявили, нужно начинать специальное лечение у специалиста-гематолога или онколога, а не тратить время на альтернативное лечение, которое зачастую предлагают представители направления нетрадиционной медицины, зачастую те, кто даже не имеет медицинского образования. При этом упускается драгоценное время, потому что человек не получает специального лечения. Для получения максимального эффекта от лечения при возникновении онкогематологического заболевания очень важно вовремя обратиться к врачу, лечение заболевания на ранних стадиях гораздо более эффективно, чем при запущенных.

Клиник по данной проблеме в Украине достаточно. В Киеве на улице Ломоносова 33/43 расположен Национальный институт рака. В настоящее время Институт является главным учреждением в стране, которое занимается проблемами онкологии. Он разрабатывает и выполняет проекты государственных и национальных программ, нормативных документов по онкологии; проводит научные исследования в отрасли диагностики, профилактики и лечения онкологических заболеваний; принимает участие в разработке новых препаратов, медицинской техники, аппаратуры, инструментов и изделий медицинского назначения. В Институте функционирует клиника, консультативная поликлиника, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с разними формами злокачественных заболеваний, лечение онкологических больных проводиться по мировым стандартам. На базе Национального института рака функционирует отделение онкогематологии на 60 коек, где проходят обследование и лечение больные лимфопролиферативными заболеваниями. В Украине создана четкая вертикаль оказания медицинской помощи онкобольным. По всей стране действует сеть учреждений, каждая область имеет онкологический диспансер. Если больной попадает в такой диспансер и помощь может быть оказана на местном уровне, то она осуществляется, если случай сложный или нужна суперквалифицированная помощь, - получает направление в Национальный институт рака. Кроме этого больные онкогематологическими заболеваниями могут обратиться в гематологические отделения научно-исследовательских институтов (г. Киев, г. Львов), областных больниц. Таким образом, в Украине существует целая служба, в которую могут обратиться пациенты с онкогематологическими заболеваниями. Не нужно бояться обратиться к врачу-специалисту, пусть лучше врач не подтвердит опасения пациента, чем в результате потерянного времени будут утеряны шансы на излечение.

Базовое специальное лечение при онкогематологических заболеваниях включает в себя терапию цитостатическими и кортикостероидными препаратами, лучевую терапию. В последние годы разработали новые средства в лечении онкогематологических болезней, которые относят к группе биологических препаратов. К ним относят моноклональные антитела- препараты, которые воздействуют на клетку-мишень, непосредственно на опухолевую клетку, имуномодулирующие препараты, ингибиторы протеасом. Появление этих препаратов дает дополнительные возможности в лечении онкогематологических заболеваний. Следует помнить, что эти препараты не пришли на смену имеющимся, они обеспечивают дополнительный терапевтический эффект.

Что должно насторожить в анализе крови

Особенное внимание должно обратить на себя ускоренное СОЕ, как правило, в сочетании с анемией. Это должно насторожить пациента и заставить обратиться к гематологу. СОЕ у женщин в норме составляет до 15 мм в час, у мужчин - до 10 мм в час. При онкогематологическом заболевании, СОЕ, как правило, выше 30 мм в час. О наличии анемии свидетельствует снижение уровня гемоглобина у женщин ниже 120 г/л, у мужчин - ниже 130 г/л, особого внимания требует ситуация, когда уровень гемоглобина ниже 100 г/л.

Количество лейкоцитов у взрослого человека в норме колеблется от 4 до 9х1012/л. Данные клетки выполняют много функций в организме человека, главная из которых – обеспечение защиты организма от инфекций. При отклонении данного показателя от нормы также следует проконсультироваться у доктора. Количество тромбоцитов – клеток крови, которые отвечают за свертываемость крови, в норме составляет от 160 до 400 х109/л, если их показатели выходят за рамки нормальных значений, нужно обратится к гематологу за консультацией. Следует помнить, что кроветворная система крови является очень лабильной и реагирует на разные ситуации, которые возникают в организме человека. Отклонения от нормы в анализе крови не всегда являются признаком злокачественного заболевания крови, а могут быть проявлением какого-либо острого заболевания (бактериальные, вирусные инфекции) или же симптомом незлокачественного заболевания крови (анемии). Тем не менее, в ситуации, когда выявлены изменения в анализе крови, лучше получить консультацию у специалиста-гематолога.

Факторы риска развития онкогематогических заболеваний

Возраст является одним из прогностически неблагоприятных факторов развития неходжкинских лимфом. Большинство случаев неходжкинских лимфом диагностируется у людей старше 60 лет, тогда как лимфома Ходжкина имеет два возрастных пика - от 15 до 40, и старше 50 лет.

Врожденные нарушения иммунной системы также повышают риск развития неходжкинских лимфом у детей и взрослых.

Приобретенный иммунодефицит, возникший на фоне трансплантации органов или аллогенной трансплантации костного мозга, повышает риск развития неходжкинских лимфом и лимфомы Ходжкина.

Низкие дозы ионизирующего излучения увеличивают вероятность возникновения лейкоза, неходжкинских лимфом, множественной миеломы, однако для лимфомы Ходжкина эта зависимость не подтверждается. У больных, получавших лучевую терапию по поводу злокачественной опухоли, позднее повышается риск развития неходжкинских лимфом. Этот риск существует и при комбинированном химиотерапевтическом и лучевом лечении.

Соединения дуста, хлорофенола бензола, феноксигербициды и инсектициды повышают риск возникновения множественной миеломы, неходжкинских лимфом и лимфомы Ходжкина.

Бактерия Helicobacter pylori, вызывающая язву желудка, может также привести к лимфоме той же локализации..

Вирус Эпштейна-Барр ассоциируется с повышенным риском развития лимфомы Беркитта и других лимфом, особенно у больных СПИДом.

Среди факторов риска, связанных со способом жизни человека, отмечают следующие: курение, употребление в пищу большого количества мяса и жирной пищи, ожирение, употребление алкоголя.

Устранение известных факторов риска может в известной степени содействовать профилактике этого заболевания.