Витамины - причина злокачественных опухолей

В современном мире человек редко останавливает своё внимание на таких вещах, как вкус фруктов или здоровая пища.

Ведь он уверен, что в его рационе присутствует то, что компенсирует все недостающие организму вещества. Это витамины. Решающим в формировании подобного мнения явилось стремление современного человека к здоровому образу жизни, и как следствие решение большей части проблемы с помощью витаминов.

По данному вопросу американские специалисты из организации UT MD Anderson Cancer Center огласили информацию о вреде неумеренного потребления витаминизированных добавок.

По их данным, считающиеся ранее витамины Е и С защищающими от развития злокачественных опухолей, наоборот, являются, в случае неправильного подбора и применения, образователями опухолей.

Причиной тому, учёные ставят нарушение баланса питательных веществ в организме человека, при бесконтрольном применении поливитаминов.

По решению данного вопроса, специалисты призывают к правильному, натуральному питанию, с употреблением овощей, фруктов, бобовых и зерновых, а поливитамины использовать, как добавочное средство для поддержания уровня полезных веществ.

newsland.ru