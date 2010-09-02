"Болотная капуста" подавляет рак груди

Если ежедневно съедать порцию кресса водяного ("болотной капусты"), можно обезопасить себя от рака. Такого мнения придерживаются учёные из Университета Саутгемптона (Великобритания), чья работа финансируется организацией Watercress Alliance.

Исследование проводилось на четырёх женщинах, перенесших рак молочной железы. В день тестирования участницы не ели ничего, кроме порции кресса (80 граммов). До и после поедания зелени у испытуемых брали кровь на анализ.

И вот итог: через шесть часов после употребления листьев в крови участниц эксперимента повышался уровень молекул, губительно действующих на раковые клетки. Кроме того, у них снижалась активность 4E-связывающего белка, который способствует выживанию раковых клеток. Кроме того, лабораторные опыты продемонстрировали, что экстракт из измельчённого кресса подавляет рост клеток раковой опухоли в молочной железе и помогает больным избежать рецидива онкологического недуга.

По словам учёных, рост раковых клеток подавляют химические вещества изотиоцианаты, однако механизм их действия пока не прояснён. Изотиоцианаты также содержатся в брокколи и капусте. Впрочем, как отмечают специалисты, делать какие-либо выводы ещё рано, поскольку исследование было слишком скромным по масштабам.

nazdor.ru