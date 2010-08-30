Йога помогает восстановиться после рака

Канадские исследователи во главе с Эмми Спид-Эндрюс изучили, как занятия йогой помогают в тяжелом процессе восстановления после удаления рака груди.

В течение 2 лет они собирали сведения о состоянии здоровья прооперированных женщин до и после 12-тинедельных курсов йоги Айенгара. Женщины заполняли анкеты, и описывали симптомы, течение болезни, а также то, как рак повлиял на качество их жизни. Исследователями также были проанализированы такие психологические моменты как тревожность и депрессия.

Полученные результаты показали, что 94% женщин, перенесших операцию по удалению груди, после занятий йогой Айенгара отмечали улучшение качества жизни, 88% чувствовали себя лучше, 87% стали счастливее и 80% женщин отметили, что меньше устают. Исследователи также отмечают снижение уровня тревожности и депрессии.

likar.info