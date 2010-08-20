Пион устраняет побочные эффекты химиотерапии

Учёные из Медицинской школы при Йельском университете (США) предлагают использовать пионы для облегчения состояния онкологических больных после химиотерапии.

Оказывается, этот цветок может облегчить такие побочные эффекты лечения химиопрепаратами, как тошнота, рвота, диарея, желудочные спазмы и потеря в весе. Кроме того, приём пиона в сочетании с тремя другими растениями уменьшает рост злокачественной опухоли.

Химиотерапия предусматривает уничтожение быстро растущих и делящихся раковых клеток. Однако действию химических препаратов также подвергаются быстро растущие здоровые клетки в других частях тела, что вызывает неприятные побочные эффекты, которые не всегда можно контролировать. Теперь вся надежда медиков — на препарат под названием PHY906, созданный по формуле древнекитайской медицины на основе четырёх растений (пиона, солодки, экстракта финика и экстракта шлёмника).

Когда этот препарат давали мышам, которых лечили от рака кишечника, раковые опухоли у них сокращались быстрее. Примечательно, что при этом грызуны не теряли в весе. Впрочем, как отмечают исследователи, их выводы о благотворном влиянии PHY906 на онкобольных пока лишь предварительные, поэтому пациентам не стоит пытаться купить препарат в онлайне и заниматься самолечением.

science.compulenta.ru