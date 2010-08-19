Как влияет солнце на развитие рака

Излучение ультрафиолета от солнца наносит ущерб ДНК в клетках организма под названием меланоциты, вызывая мутации, чреватые кожной меланомой, выяснили онкологи из Университета Нью-Йорка. Меланоциты, содержащие вещество меланин и вызывающие изменение пигментации кожи в качестве защиты от ультрафиолетовых лучей, более уязвимы для радиации UVA-лучей, чем нормальные клетки кожи, так как они не в состоянии эффективно восстанавливаться, говорят врачи. Из-за воздействия солнечных лучей меланоциты мутируют чаще и тем самым провоцируют развитие меланомы. Ущерб от солнца в меланоцитах не восстанавливается.

Солнечный свет в виде UVA-излучения вызывает повреждение ДНК кислородом в меланоцитах, объясняют учёные. Таким образом, окислительные процессы в ДНК отрицательно сказываются на транскрипции и репликации ДНК в клетках. Это ключевые факторы, заложенные в основе развития кожной меланомы, говорят врачи. Американские медики также обнаружили основной механизм, объясняющий, почему меланома может также развиваться в области, никогда не подвергающейся воздействию солнечного света. Оказывается, меланоциты как правило имеют ограниченные возможности для устранения любого повреждения ДНК, чаще мутируют и соответственно подвержены риску формирования опухоли даже без влияния солнца.

Mеланома - самая опасная форма рака кожи, и уровни заболеваемости в мире растут на три процента в год. Дерматологи вновь напоминают о необходимости максимально ограничить действие солнца на кожу.

ami-tass.ru