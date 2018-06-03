Врач-онколог Сергей КОРОВИН: обычный солнечный ожог может вызвать злокачественную опухоль

В рамках информационной кампании «Рак излечим», начатой Благотворительным фондом Рината Ахметова «Развитие Украины», УНИАН продолжает публиковать серию материалов с ведущими онкологами Украины.

Еще в начале ХХ века загар считался неоспоримым признаком низкого происхождения. Но прошло 50 лет и кинутая невзначай фраза Коко Шанель о том, что нет ужаснее кожи цвета аспирина, ввела маниакальную моду на загорелое тело. Однако платить приходиться за это здоровьем и жизнью. Ведь часто побочным эффектом загара есть злокачественная опухоль кожи, в том числе и самая агрессивная ее форма - меланома. Есть формы рака кожи, которые развиваются десятилетиями. Так что жарясь днями на пляже в молодости, рискуем получить в 50 лет рак.

Египетское солнце обеспечит работой онкологов на много лет

Злокачественные опухоли кожи - такая форма рака, которую зарабатывают на протяжении всей жизни. Среди факторов, которые инициируют развитие рака, на первом месте - солнечное облучение.

Не последнюю роль тут играет и материальное благополучие. "Сегодня почти все могут позволить себе поехать на моря в теплые страны - в Крым или за рубеж. И мало кто понимает, что за свои же деньги может заработать себе на старость онкологию. Ведь обыкновенный солнечный ожог кратно увеличивает шанс получить рак кожи," - рассказывает заведующий отделения опухолей кожи и мягких тканей Национального института рака Сергей КОРОВИН.

Сегодня доказано – солнечный ожог кожи перенесенный в детстве кратно увеличивает шанс развития в течении жизни рака кожи.

К онкологической патологии кожи часто приводят также ожоги - химические и термические, а также различные химические вещества-канцерогены - сажа, бензин, асфальт, синтетические масла, имеющие в своем составе химические реагенты.

Чтобы избежать рака отдыхайте в родных широтах

Первое правило профилактики злокачественных опухолей кожи - не злоупотреблять солнцем и отдыхать в наших широтах. Это - самое главное. Агрессивное египетское солнце может обеспечить работой врачей-онкологов еще на много-много лет. Чем больше наших соотечественников будет жариться под солнцем южных стран, в частности Египта и Турции, тем больше у врачей-онкологов будет пациентов."Замечательный опыт профилактики рака кожи - в Скандинавских странах. Там существуют государственные программы профилактики рака кожи. Как пример создана широкая сеть аквапарков, дающая возможность купания в морской воде без солнечной нагрузки в собственной стране - рассказывает С.КОРОВИН.

Рак кожи - болезнь пожилых людей

Злокачественные опухоли кожи в Украине занимают второе место в структуре онкозаболеваний.

"Рак кожи - это болезнь пожилых людей, 80 процентов пациентов таких больных - люди после 55 лет," утверждает врач.

За последние 30 лет в нашей стране количество больных со злокачественными опухолями кожи увеличилось в три раза. Ежегодно у нас выявляют 20 тысяч новых случаев злокачественных опухолей кожи. С.КОРОВИН считает, что на самом деле, пациентов с таким диагнозом значительно больше.

"Мне кажется, что эта статистика - лишь вершина айсберга. Ведь у нас очень много неучтенных таких больных, многие лечатся вне профильных клиник, в частных медучреждениях. В Нидерландах с 16 миллионами жителей ежегодно регистрируется 22 тысячи случаев рака кожи, в Германии (80 миллионов) - 195 тысяч в год, каждый пятый белокожий гражданин США в течении своей жизни заболевает злокачественной опухолью кожи - говорит С.КОРОВИН.

У нас широко распространено мнение, что каждый человек не будучи медиком, может распознать у себя признаки рака кожи. С.КОРОВИН с этим не согласен.

"Сам человек не може диагностировать у себя злокачественную опухоль кожи. Это дело специалиста. Но население должно быть хорошо информировано о возможных проблемах, а самое главное специалист должен быть доступен.

Насторожить должно любое изменение образований на коже в течение месяцев или лет. И сразу же обращаться к врачу - дерматологу или онкологу," -говорит С.КОРОВИН.

Больше всех рискуют светлые люди

Особенно подвержены риску приобрести рак кожи люди со светлой кожей, голубыми глазами, светлым или рыжим цветом волос, альбиносам. Чтобы определить насколько опасен для вас ультрафиолет, нужно знать свой фототип.

Существуют 6 фототипов кожи человека (по Фитцпатрику), которые по-разному реагируют на солнечный свет. В зависимости от того, к какому фототипу человек принадлежит, есть риск - больший или меньший заболеть раком кожи.

У людей, которые принадлежат к первому типу, чрезмерно белая кожа, светлые волосы, голубые или зеленые глаза. Они никогда не загорают, всегда обгорают (обычно ). Можно быть солнце незащищенным – 5-10 минут.

Второй тип - светлая кожа, русые или каштановые волосы, зеленые или карие глаза. Иногда могут загореть, но чаще обгорают. «Незащищенное» пребывание на солнце – 10-20 минут. Третий тип - средняя кожа, каштановые волосы, карие глаза. Часто загорают, иногда обгорают, можно быть на открытом солнце – 15-25 минут. Четвертый - оливковая кожа, темные волосы, темные глаза. Всегда загорают, никогда не обгорают. «Незащищенное» пребывание – 20-30 минут. Пятый - темно коричневая кожа, черные волосы, черные глаза. Никогда не обгорают. Шестой - так называемый черный тип, типичные негроиды - темная кожа, черные волосы, чёрные глаза. Никогда не обгорают.

Мария Турчина