От онкологов требуют двойного героизма

Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» продолжает публиковать статьи, посвященные проблеме онкозаболеваний в Украине, в рамках информационной кампании проекта «Рак излечим». Главный детский онколог Украины Григорий Климнюк дает интервью газете «День»: о болезненных точках детской онкологии в Украине, о профилактике, о шансах и перспективах.

15 февраля мир будет отмечать Международный день детей, больных раком. Эта проблема одинаково актуальна во всем мире, хотя уровень распространения онкологических заболеваний среди детей в Украине даже несколько ниже, чем в европейских странах: у нас в среднем на 100 тысяч человек — 11 случаев, а в Европе — 13—15. Эксперты отмечают, что причина может заключаться в несовершенной системе подсчета. В общем число онкобольных детей на протяжении последних лет остается практически одинаковым. Сегодня на учете в Украине — около 5,5 тысячи больных деток и переболевших этой болезнью. К сожалению, у нас вылечивается в лучшем случае каждый второй ребенок, в то время как в Европе и США — два из трех. Препятствует отсутствие новых прогрессивных технологий, которые бы позволяли вовремя производить точную диагностику и лечить заболевание. Как утверждает главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по детской онкологии, кандидат медицинских наук, руководитель отдела детской онкологии Национального института рака в Киеве Григорий КЛИМНЮК, если в Украине появится возможность проводить терапию по необходимым стандартам, можно вылечить почти всех детей. О проблемах и перспективах помощи больным детям, в частности, лечащимся в детском отделении института, он рассказал в интервью «Дню».

— Григорий Иванович, каковы на сегодня самые слабые места детской онкологии в Украине?

— В последние годы в Украине ситуация с оказанием помощи больным онкологическими заболеваниями детям изменилась принципиально. Причина в том, что была принята Государственная программа «Детская онкология» на 2006—2010 годы. Основанием для ее принятия было очень низкое количество детей, выздоравливающих вследствие лечения. До начала реализации программы в Украине выздоравливало максимум 40% из всех онкобольных детей. Тогда у нас было критически неудовлетворительное состояние обеспеченности оборудованием региональных и ведущих центров, в которых лечатся дети. Фактически все покупалось либо благотворительными организациями, либо родителями. А лечение дорогостоящее... Собственно говоря, мы были на грани. Благодаря программе «Детская онкология» нам стали выделять средства. Программа предусматривает финансирование на уровне 70 миллионов гривен в год. В разные годы пропорции разные, но из них приблизительно 40 миллионов предназначалось на медикаменты, остальное — на оборудование. За два года нам удавалось полностью обеспечить больных детей цитостатиками — противоопухолевыми препаратами, и процентов на 60—70% — медикаментозной поддерживающей терапией. Также эта программа частично обеспечивала необходимое медицинское оборудование — в некоторых региональных центрах, ОХМАДЕТЕ и нашем институте. То есть ситуация начала выравниваться: появились тенденции к уменьшению догодовой летальности, стал увеличиваться процент вылеченных больных. Статистики за 2008 год еще нет, но в 2007 году количество вылеченных детей составило 47%. И, конечно, снялся финансовый пресс с родителей. Частично и благодаря тому, что к программе присоединились благотворительные организации, созданные самими родителями, прошедшими через этот ад. Кроме того, мы — под постоянной опекой благотворительных Фондов «Украина-3000», «Развитие Украины» и благотворительного Фонда Виктора Пинчука, дающих нам довольно серьезное оборудование, медикаменты, которые мы бы не смогли купить за бюджетные средства.

На сегодняшний день остается проблема относительно наших перспектив, поскольку, в соответствии с бюджетом, на следующий год расходы на приобретение необходимого оборудования не предусмотрены. Это касается всех онкобольных Украины, а не только детей. Мало того, мы не приобрели линейный ускоритель — это прибор, позволяющий качественно и безопасно проводить лучевую терапию. Он очень необходим детям. Таких приборов в Украине — два, а в ведущем центре — нет. Обеспеченность по медикаментам остается такой же — эта статья неприкосновенна, и мы надеемся, что на этот год будем ими обеспечены. Но если не будет оборудования, мы не сможем в достаточной мере поднять уровень диагностики и мониторинга. Тогда и не нужно надеяться на выполнение программы «Детская онкология». Дети будут умирать — до сотни в год. В мире вылечивается 60—70% онкобольных детей, которые потом живут полноценной жизнью. А у нас, повторюсь, 47%. Если государство с ограниченными ресурсами берется за онкологию, то первое, куда оно направляет средства, — это на детскую онкологию. Потому что процент вылеченных — высокий, эти дети вырастают и становятся гражданами общества. Потом государство начинает заниматься раком молочной железы, раком шейки матки, раком желудка, легких и т.д. — тем, что требует дорогостоящего лечения и диагностики. И все же внимание, уделенное онкологической службе в Украине в целом — реструктуризация отрасли, создание Национального института рака, переподчинение его Министерству здравоохранения Украины, смена руководства, недавний визит сюда Виктора Андреевича Ющенко, предоставление статуса национального нашему институту — придает нам оптимизма.

— Какие на сегодняшний день потребности у вашего отделения?

— Нам нужно открыть новый корпус, потому что места для всех не хватает. Дети «спрессованы» с родителями: вы можете увидеть в одной палате по 8—10 детей. Это увеличивает возможность их инфицирования на фоне проведения химиотерапии, которая фактически убивает иммунитет. А это в свою очередь приводит к более дорогостоящему лечению за счет использования большего количества антибиотиков, антивирусных, противогрибковых препаратов. Между блоками химиотерапии дети лечатся у нас месяцами и годами — больше года продолжаются наши протоколы с перерывами на две-три недели, а это приводит к удлинению срока лечения, вследствие чего результат падает. Новое помещение и новое оборудование дает нам возможность хорошо защитить детей от распространения инфекции, от них самих и повлиять на результаты лечения.

— Стало ли к вам за последние годы поступать больше детей?

— Нет, количество детей не меняется. У нас возможностей немного больше, чем в некоторых других центрах, поэтому их пытаются направлять к нам. Хотя в Украине работает несколько мощных отделений почти на таком же уровне, как мы. Правда, палаты по трансплантации костного мозга, которые мы открыли в прошлом году, есть только в нашем отделении (речь идет об оперировании больных с опухолями органов и тканей, не касаясь заболеваний крови).

— Фонд «Развитие Украины» начинает программу «Рак — излечим». Очевидно, вы можете надеяться на поддержку...

— Существует государственная программа на 2006—2010 годы. Также готовится к утверждению — если будет стабильная работа в Верховной Раде — большая государственная программа по онкологии на 10 лет, которая распространится на всю Украину. Конечно, государство не покроет все необходимые расходы. Мощная программа Фонда «Развитие Украины» призвана закрыть те проблемы, которые не могут быть решены государственным бюджетом. Выполнение этих программ поставит уровень диагностики и лечение онкологических заболеваний на новый качественный уровень — и у детей, и у взрослых.

— Вы говорили, что дети — это приоритет в лечении онкозаболеваний. А что бы вы посоветовали родителям для профилактики этих заболеваний, и вообще, можно ли обезопасить ребенка от рака?

— Лучшая профилактика — это здоровый образ жизни беременной мамы. Речь идет о неупотреблении наркотиков, отказе от сигарет и алкоголя, избежании радиационных факторов. Потому что детская онкологическая заболеваемость не зависит от внешней среды. Эти болезни генетически детерминированы и могут появляться еще во время внутриутробной жизни. Немножко снизить этот риск позволяет соответствующее поведение матери во время беременности. На нынешнем технологическом уровне, существующем у нас, реально предупредить детские онкологические заболевания мы не можем. Наша задача — обнаружить их как можно раньше. Это целая сложная система, заключающаяся в том, чтобы родители были внимательнее к своим детям и, не боясь того, что у ребенка опухоль, вовремя обращались к врачам. Потому что практически любая злокачественная опухоль, обнаруженная у ребенка на ранней стадии, имеет шансы быть вылеченной полностью. Даже запущенные опухоли у детей полностью вылечиваются в 80—100% случаев. Во-вторых, должен быть профессиональный уровень медицинского персонала, и в-третьих — соответствующее диагностическое оборудование: компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и морфологические лаборатории. Если диагноз поставлен вовремя, мы, пользуясь протоколами, применяющимися в ведущих странах мира, даем детям максимальные шансы. Любой осмотр ребенка у врача должен включать онкопрофосмотр: врач в первую очередь должен исключить онкологическое заболевание. Специалисты знают, как это делать, — какие провести обследования, потому что часто бывает, что детская опухоль в начале своего развития маскируется под другое заболевание.

— Как бы вы оценили уровень диагностики и лечения онкобольных детей в Украине и странах Европы, а также США?

— По уровню подходов к лечению и, собственно, лечения наша страна, в принципе, не отличается от большинства. Уступает по уровню использования высокотехнологических методов. Потому что у нас нет такой точности и такого класса диагностического оборудования, которое позволяет более четко изучать болезнь и отслеживать состояние человека после завершения лечения. У нас нет обеспечения морфологической службы — чтобы четко поставить морфологический диагноз. Также у нас нет молекулярной генетики — только сейчас мы начали над этим работать (но только в области детской онкологии). Упомяну еще раз о проблеме лучевой терапии. Она не на таком высоком, как требуется, уровне в целом в Украине. Но если, по расчетам европейских стран, линейный ускоритель должен быть один на миллион населения, то только в Киеве сколько их должно работать! А в Украине их — два или три. Я очень благодарен тем благотворительным организациям, которые помогают нам и позволяют привлекать небюджетные средства, потому что в конце концов каждая вложенная гривня прямо или косвенно отражается на здоровье детей.

КСТАТИ

Как рассказали «Дню» в благотворительном Фонде Рената Ахметова «Развитие Украины», первоочередно ныне здесь рассматривают вопрос создания радиологического корпуса на базе Национального института рака. В числе оборудования, которое должны приобрести для этого корпуса, будет современный линейный ускоритель и позитронно-эмиссионный томограф. Планируется, что оборудование будет использоваться как для взрослых, так и для детей.

Оксана Миколюк, «День»