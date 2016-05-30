В Украине растут показатели заболеваемости меланомой кожи - онколог

В Украине растут показатели заболеваемости меланомой кожи.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила хирург-онколог, старший научный сотрудник отделения опухолей и мягких тканей Национального института рака Мария Кукушкина.

"Заболеваемость меланомой кожи возрастает в Украине. Впрочем, это - мировая тенденция. Растут показатели заболеваемости и в Европе, США, Австралии, Новой Зеландии. Но у нас наблюдается очень положительная тенденция, когда пациенты начали обращаться с ранними и нулевыми стадиями меланомы кожи. Это заслуга того, что все больше людей обращают внимание на малейшие изменения с родинками, и идут к врачам", - отметила Кукушкина.

Она призвала не бояться, и при первых признаках перерождения родинки обязательно обращаться к врачам.

"Даже, если и окажется, что это меланома, то эффективность лечения будет напрямую зависеть от того, на какой стадии установлен диагноз. Чем раньше вы обратитесь к врачу, тем больше шансов преодолеть это заболевание", - подчеркнула врач.

По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольги Богомолец, смертность в результате меланомы в Украине снизилась на 15%.

Читайте такжеПри ранней диагностике 95% пациентов с меланомой вылечиваются - медики"Благодаря Дню меланомы, который в Украине происходит с 2009 года, благодаря информированию людей, нам удалось уменьшить смертность от меланомы на 15%. Нашу инициативу поддержали более тысячи врачей, которые в День меланомы провели скрининговые осмотры по поводу рака кожи. К этой инициативе присоединились и частные клиники. В этом году осмотр прошли 95341 человек, среди них выявлено 222 случай меланомы, 647 случаев рака кожи. Лидером осмотров стала Харьковская область - в 117 учреждениях было осмотрено более 32 тысяч человек, второе место у Львовской области - более 9 тысяч, на третьем месте - Одесская область", - сказала Богомолец.

Она подчеркнула, что меланома и рак кожи не являются смертельным диагнозом, если эти патологии выявлены на ранней стадии.

"Сейчас все больше людей обращаются к врачам на ранней стадии развития рака. Сейчас лето - наиболее опасное время. Главным фактором риска, который влияет на опасность, является солнечное облучение. Важно также знать первые признаки перерождения родинок и рака кожи. Если родинка является асимметричной, имеет неровные края, меняет окрас, увеличивается в размерах, присутствуют такие симптомы как кровоточивость и зуд, это может свидетельствовать о злокачественности образования. Поэтому человеку с такими симптомами необходимо немедленно обратиться к врачу", - сказала Богомолец.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля 2016 года, в рамках Всеукраинского дня диагностики меланомы, специализированные медицинские учреждения, провели бесплатный прием граждан с целью выявления меланомы и других злокачественных новообразований кожи. Одна из целей Всеукраинского дня меланомы - напомнить обществу перед началом летнего сезона про риски и опасность для здоровья вследствие чрезмерного приема солнечных ванн или посещения соляриев, а также предоставить информацию о том, как можно самостоятельно обнаружить риск образования меланомы. Статистика свидетельствует, что злокачественные новообразования кожи сегодня является наиболее распространенным видом онкологии в Украине. В целом за 7 лет (2009-2015 годы) проведения таких мероприятий в Украине было осмотрено 140608 человек, среди которых было выявлено 546 случаев меланомы.