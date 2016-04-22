Препараты для лечения онкозаболеваний поступили на склад ГП "Укрмедпостач"

16:56, 22 апреля 2016
Рак излечим
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Сегодня на складе «Укрмедпостач» уже есть четыре препарата для лечения онкобольных детей на сумму более 622 тыс. долларов и семь препаратов для лечения взрослых на более чем 2 млн долларов.

Препараты для лечения онкозаболеваний поступили на склад ГП

Препараты для лечения онкологических заболеваний поступили на склад ГП «Укрмедпостач» Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, свидетелями первых поставок этих лекарств стали премьер-министр Владимир Гройсман, заместитель министра здравоохранения Игорь Перегинец, заместитель посла Соединенного Королевства Великобритании в Украине Хелен Фейзи и старший консультант по вопросам закупок Crown Agents Кристин Джексон.

По словам Перегинца, сегодня на складе «Укрмедпостач» уже есть четыре препарата для лечения онкобольных детей на сумму более 622 тыс. долларов и семь препаратов для лечения взрослых на более чем 2 млн долларов.

Читайте такжеГройсман заверяет, что проблема поставок онкопрепаратов стабилизирована«Средняя экономия бюджетных средств по уже доставленным препаратам составляет 31,5% по отношению к ценам закупок Минздрава в 2014 году и 46,5% - к ценам 2013 года в долларовом эквиваленте», - сказал заместитель министра.

Он сообщил, что уже на следующей неделе лекарства будут доставлены в больницы в регионы.

Гройсман во время выступления отметил, что закупки через международные организации проходят прозрачно, без коррупционных рисков.

Гройсман инспектирует лекарства для онкобольных / Фото: УНИАН

«Система, которая была введена Министерством здравоохранения, благодаря закупке лекарств через международные организации обеспечила экономию бюджетных средств от 10 до 90% на закупочных ценах. Нужно несколько месяцев, чтобы поставить необходимые препараты в регионы. По информации из областей, определенный запас лекарств там есть, Минздрав обеспечит перераспределение по критической нехватке, а значит, ситуацию удастся стабилизировать», - заверил премьер.

«Первые результаты сотрудничества Украины и известной британской компании Crown Agents несут облегчение для многих больных в Украине. Новая система закупок сделает лекарства более доступными для всех украинских пациентов, поскольку, используя прозрачные механизмы, компания значительно сэкономит средства, что позволит пролечить большее количество людей», - заявила заместитель посла Соединенного Королевства Великобритании в Украине Хелен Фейзи.

Она выразила убеждение, что правительство Великобритании и в дальнейшем будет работать с правительством Украины в вопросе международных закупок.

Справка УНИАН. Минздрав Украины и британское закупочное агентство Crown Agents 6 ноября 2015 года подписали договор на закупку лекарств и медицинских препаратов на сумму более 750 млн грн.

Соглашение предусматривает закупку онкологических и онкогематологических препаратов, а также химиопрепаратов, радиологических препаратов и препаратов сопровождения онкологических больных через Crown Agents. Crown Agents – одна из трех международных организаций, определенных постановлением Кабмина для закупки лекарств.

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