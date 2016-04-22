Препараты для лечения онкозаболеваний поступили на склад ГП "Укрмедпостач"

Препараты для лечения онкологических заболеваний поступили на склад ГП «Укрмедпостач» Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, свидетелями первых поставок этих лекарств стали премьер-министр Владимир Гройсман, заместитель министра здравоохранения Игорь Перегинец, заместитель посла Соединенного Королевства Великобритании в Украине Хелен Фейзи и старший консультант по вопросам закупок Crown Agents Кристин Джексон.

По словам Перегинца, сегодня на складе «Укрмедпостач» уже есть четыре препарата для лечения онкобольных детей на сумму более 622 тыс. долларов и семь препаратов для лечения взрослых на более чем 2 млн долларов.

Читайте такжеГройсман заверяет, что проблема поставок онкопрепаратов стабилизирована«Средняя экономия бюджетных средств по уже доставленным препаратам составляет 31,5% по отношению к ценам закупок Минздрава в 2014 году и 46,5% - к ценам 2013 года в долларовом эквиваленте», - сказал заместитель министра.

Он сообщил, что уже на следующей неделе лекарства будут доставлены в больницы в регионы.

Гройсман во время выступления отметил, что закупки через международные организации проходят прозрачно, без коррупционных рисков.

«Система, которая была введена Министерством здравоохранения, благодаря закупке лекарств через международные организации обеспечила экономию бюджетных средств от 10 до 90% на закупочных ценах. Нужно несколько месяцев, чтобы поставить необходимые препараты в регионы. По информации из областей, определенный запас лекарств там есть, Минздрав обеспечит перераспределение по критической нехватке, а значит, ситуацию удастся стабилизировать», - заверил премьер.

«Первые результаты сотрудничества Украины и известной британской компании Crown Agents несут облегчение для многих больных в Украине. Новая система закупок сделает лекарства более доступными для всех украинских пациентов, поскольку, используя прозрачные механизмы, компания значительно сэкономит средства, что позволит пролечить большее количество людей», - заявила заместитель посла Соединенного Королевства Великобритании в Украине Хелен Фейзи.

Она выразила убеждение, что правительство Великобритании и в дальнейшем будет работать с правительством Украины в вопросе международных закупок.

Справка УНИАН. Минздрав Украины и британское закупочное агентство Crown Agents 6 ноября 2015 года подписали договор на закупку лекарств и медицинских препаратов на сумму более 750 млн грн.

Соглашение предусматривает закупку онкологических и онкогематологических препаратов, а также химиопрепаратов, радиологических препаратов и препаратов сопровождения онкологических больных через Crown Agents. Crown Agents – одна из трех международных организаций, определенных постановлением Кабмина для закупки лекарств.