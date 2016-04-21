Учёные назвали аспирин спасением от рака

Исследователи из Кардиффского университета опубликовали обзор, в котором утверждают, что прием низких доз аспирина во время обычной противораковой терапии повышает шансы на выживания у больных на 20 процентов и помогает не допустить образование метастаз. Статья опубликована в журнале PLOS ONE, сообщает Lenta.ru. Пресс-релиз доступен на сайте EurekAlert!

По словам ученых, появляется все больше свидетельств того, что достаточно низкие дозы аспирина оказывают заметный положительный эффект в снижении роста некоторых видов рака. Однако, какие биохимические механизмы определяют его роль, остается неизвестным. Чтобы как-то выяснить это, авторы статьи провели тщательный анализ имеющейся на данный момент научной литературы.

Ученые изучили результаты примерно пятидесяти исследований колоректального рака, рака молочной железы и простаты. Выяснилось, что в сочетании с другими видами терапии, прием аспирина способствовал снижению смертности примерно на 15-20 процентов, а также уменьшению распространения злокачественных образований. Другие типы рака также оказались уязвимыми для препарата, однако малое число пациентов не позволило авторам уверенно это утверждать.

Читайте такжеАспирин защищает нейроны мозга от болезни Альцгеймера - ученые Интересно, что исследователи нашли связь между эффектом приема аспирина и мутацией в гене PIK3CA, которая присутствовала у 20 процентов больных. Кроме того, так как одним из возможных побочных эффектов аспирина считается желудочно-кишечное кровотечение, ученые запросили у авторов анализируемых исследований дополнительные данные. Выяснилось, что серьезные или опасные для жизни кровотечения ни в одном из случаев не наблюдались.

Обзор подчеркивает необходимость дальнейших рандомизированных исследований, чтобы подтвердить роль аспирина в раковой терапии и определить механизмы его действия.

Читайте такжеАспирин способен предотвратить развитие рака молочной железыРандомизированное исследование — это эксперимент, при котором все участники распределяются на две группы, в одной из которых проводится исследуемое вмешательство, а в другой испытуемые получают плацебо.