Пищевой пластик способен привести к развитию рака груди

Довольно распространенное соединение из пластика может повлиять на грудную железу еще на стадии ее внутриутробного развития. А это создаст предрасположенность к раку груди, предупреждают ученые. Речь идет о бисфеноле-А (BPA), который уже известен как элемент, сильно влияющий на эндокринную систему. Он легко попадает в еду из пластиковой тары и бутылок для воды.

Читайте такжеОбилие овощей в рационе - эффективная профилактика рака грудиБолее того, он способен пересекать плаценту, передает Университет Тафтса. Как отмечает meddaily.ru со ссылкой на Zee News, было доказано: BPA напрямую влиял на молочные железы эмбрионов мышат. И для этого не требовались лошадиные дозы химического соединения.

Читайте такжеУпотребление оливкового масла помогает предотвратить рак молочной железыДабы подтвердить свои выводы, ученые забрали у 14-дневных эмбрионов мышат образцы молочной железы. Потом они выращивали ткани в лабораторных условиях в течение пяти дней. Это позволило понять, что случится с тканями в перспективе. Оказалось, BPA провоцировал рост молочной железы. А подобные изменения не проходят бесследно.