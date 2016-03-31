У людей, перенёсших ветрянку, реже развиваются опухоли мозга

17:14, 31 марта 2016
Рак излечим
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Оказалось, что риск развития глиом у тех, кто переболел ветрянкой, был снижен на 21%.

Связь между ветрянкой и снижением вероятности развития опухолей мозга неслучайна, однако механизм ее возникновения еще предстоит изучить / Фото: rus-img2.com

Группа ученых из Байлоровского медицинского колледжа (Baylor College of Medicine) выяснила, что люди, переболевшие ветрянкой, реже сталкиваются с раком мозга. Авторы во главе с Мелиссой Бонди (Melissa Bondy) изучили данные более чем о 8000 человек – они проанализировали, взаимосвязь между заболеваемостью ветряной оспой и вероятностью возникновения опухолей мозга, сообщает Медпортал.

Оказалось, что риск развития глиом у тех, кто переболел ветрянкой, был снижен на 21%. Реже всего у пациентов, перенесших ветряную оспу, развивались низкодифференцированные глиомы.

Читайте такжеОральные контрацептивы увеличивают риск инсульта у женщин с лишним весомИсследователи отмечают, что ранее подобные результаты уже были получены в менее масштабных исследованиях – новый анализ только подтвердил их. Связь между ветрянкой и снижением вероятности развития опухолей мозга неслучайна, однако механизм ее возникновения еще предстоит изучить. Кроме того ученые планируют выяснить, поможет ли вакцинация от ветрянки защитить от рака мозга.

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