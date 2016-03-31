Онкологи предложили новый метод лечения предрака шейки матки

Специалисты из онкологического центра Медицинского университета Вены и Венского клинического госпиталя предложили новый метод лечения предстадии рака шейки матки с использованием трихлоруксусной кислоты, пишеь Ремедиум.

На сегодняшний день 85-процентный раствор трихлоруксусной кислоты широко используется для пилинга кожи в косметологических и медицинских целях. По словам ученых, химический пилинг может стать альтернативой конизации шейки матки – травматичной процедуре, применяемой для удаления измененного эпителиального слоя слизистой шейки матки.

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Результаты проведенного исследования показали, что обработка пораженного участка трихлоруксусной кислотой в 82% случаев приводит к стойкой ремиссии. При этом процедура не вызывает серьезного дискомфорта во время проведения. Среди побочных эффектов - выделения из влагалища в течение 2 недель после обработки кислотой.

Австрийские ученые отмечают перспективность данного метода, указывая при этом на необходимость проведения масштабных исследований для получения более точных данных об эффективности и безопасности процедуры.