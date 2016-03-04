Британские ученые заявляют, что нашли способ эффективно бороться с раковыми опухолями

Британские ученые утверждают, что нашли способ заставить иммунную систему человека эффективно бороться с раковыми опухолями.

Как передает русская служба ВВС, хотя новая терапия еще не была опробована клинически, и метод лечения на практике может оказаться очень дорогим, исследователи называют открытие одним из самых перспективных в области борьбы с раком за последнее время.

Отмечается, что суть новой терапии - в исследовании каждой индивидуальной опухоли и идентификации тех её частей, на которые можно "нацелить" иммунную систему организма.

Попытки это сделать предпринимались и раньше, однако до сих пор ученым не удавалось идентифицировать в разнообразной генетический структуре рака "слабые" участки. Сейчас они, возможно, найдены.

Как говорят врачи, новая терапия доводит идею индивидуального лечения до совершенства.

"Для каждого пациента по сути будет разрабатываться уникальный метод лечения", - заявил профессор Чарльз Суонтон из института рака Университетского колледжа.