Хронический стресс ускоряет распространение рака

Это открытие может изменить способ лечения раковых больных, отмечает meddaily.ru со ссылкой на The Age. Итак, сотрудники Монашского университета смогли на примере мышей доказать, что хронический стресс вызывает ряд физиологических изменений. Эти изменения заставляют раковые клетки двигаться быстрее и распространяться в другие части тела.

Адреналин играет здесь ключевую роль. Соединение увеличивает размер и количество лимфатических сосудов вокруг опухоли. Параллельно вырастает ток жидкости по этим сосудам. Таким образом, лимфатические сосуды становятся распространителем раковых клеток. Влияние на лимфатическую систему происходит через активацию симпатической нервной системы, говорят специалисты.

Читайте такжеПолынь доказала свою эффективность в борьбе с раковыми клеткамиУ ученых есть данные нескольких пациентов, принимающих лекарства для лечения тревожности и высокого кровяного давления (бета-блокаторы, которые купируют действие адреналина). Оказалось, у этих людей реже диагностировали вторичное развитие рака, то есть рак реже распространялся по телу. Также сейчас в Раковом центре Питера Маккаллума проходит эксперимент. Исследователи тестируют лекарства, блокирующие адреналин, на пациентах с раком груди.