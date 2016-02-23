Полынь доказала свою эффективность в борьбе с раковыми клетками

Полынь, с которой все стараются бороться в сезон цветения, оказалась очень полезна. По мнению ученых, это растение доказало свою эффективность в борьбе с раковыми клетками, причем справиться с онкологией полынь однолетняя может в очень короткие сроки.

В ходе недавних экспериментов по изучению полезных свойств полыни калифорнийские ученые сделали сенсационное открытие, сообщает scienceblog.ru. Оказываются, что самая обычная полынь, которая в наших регионах растет как сорняк и доставляет множество неудобств людям, является эффективным средством против рака. В ходе своих исследований ученым удалось установить, что полынь, а именно содержащийся в ней артемизин, способен всего за 16 часов полностью убить раковые клетки в организме.

Читайте такжеЛистья гибискуса убивают раковые клеткиВ частности, в проводимых экспериментах изучалось действие этого вещества на рак легких. При правильном и регулярном использовании полыни можно аж на 28% замедлить рост и деление раковых клеток. А если артемизин смешать с железом и вводить эту смесь в организм, то она способна полностью избавить человека от рака. После более подробного изучения артемизина ученые обнаружили, что это вещество способно контролировать и замедлять рост раковых клеток до такой степени, что через время они полностью перестают функционировать.

Отметим, что артемизин на сегодняшний день используют для создания эффективных лекарств против малярии, но до недавнего времени свойства этого вещества еще не были до конца изучены. Ученые полагают, что артемизин влияет на сложные биологически процессы и способствует восстановлению клеточных мембран, поврежденных свободными радикалами.