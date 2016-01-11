Японские ученые разрабатывают сенсор для диагностики рака по дыханию

Японские ученые разрабатывают сенсор, который поможет диагностировать рак по дыханию человека. Исследования ведутся специалистами из Университета Осаки (Osaka University) и Национального института материаловедения (The National Institute for Materials Science) под руководством Масао Мияшиты (Masao Miyashita), сообщает Медпортал.

Основой сенсора станет крошечный чип, способный определять, какие именно соединения присутствуют в выдыхаемом пациентом воздухе, и ставить пациенту предположительный диагноз. Сенсор можно будет подключить к смартфону, что позволит самостоятельно получить результаты такого анализа и при необходимости переслать их врачу.

Читайте такжеУчёные разработали математическую формулу для подбора лечения при ракеПрототип нового сенсора уже создан, но на его доработку уйдет еще несколько лет. Сенсор должен быть компактным, недорогим и простым в использовании, а также важно составить базу данных, в которой будет содержаться информация о связи тех или иных выдыхаемых соединений с различными онкологическими заболеваниями. Чем более полной будет такая база данных, тем более точным окажется поставленный устройством диагноз. Исследователи считают, что в клинической практике сенсор начнет использоваться не ранее 2022 года.