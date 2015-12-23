Учёные разработали математическую формулу для подбора лечения при раке

Группа математиков из Высшей школы экономики под руководством Сергея Кузнецова разработала модель, позволяющую анализировать персональные данные маленьких пациентов, страдающих лимфобластным лейкозом, и подбирать наиболее эффективное для них лечение, сообщает Медпортал.

Разработка модели велась с 2011 года в рамках сотрудничества ВШЭ с Федеральным научно-клиническим центром детской гематологии, онкологии и иммунологии (ФНКЦ) им. Дмитрия Рогачева.

Авторы изучили данные о 1773 детях с острым лимфобластным лейкозом. Учитывался пол, возраст пациентов на момент постановки диагноза, состояние их печени, селезенки и других органов. Кроме того, изучалась реакция организма на проводимое лечение – разные химиотерапевтические схемы. Все это позволило разработать математическую модель, с помощью которых можно было учесть влияние различных факторов и подобрать наиболее подходящее лечение.

Читайте такжеУченые: рак - не случайность, а результат вредных привычекОценить качество созданной математической модели позволит проведение клинических исследований, объясняют авторы. Они также подчеркивают, что такая модель может использоваться не только в онкогематологии, но и в других областях медицины.