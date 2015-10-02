Шпинат снижает риск рака груди на 40%

Рак груди - одно из самых распространенных заболеваний в мире. И врачи советуют делать все возможное для предотвращения развития рака. Например, существуют продукты, снижающие риск этого заболевания, передает meddaily.ru со ссылкой на Zee News. Например, шпинат, как было установлено, снижает риск рака груди на 40%. Секрет в каротиноидах, которые удаляют нестабильные молекулы - свободные радикалы. А свободные радикалы вызывают повреждения ДНК и рак.

Читайте такжеЛистья гибискуса убивают раковые клеткиБрокколи - один из самых мощных противораковых продуктов из-за содержания сульфорафана. Исследования показали, что это соединение сокращало количество раковых стволовых клеток у мышей. А грибы связаны со сниженным риском рака у женщин, у которых еще не наступила менопауза. В грибах есть антиоксиданты вроде L-эрготионеина, которые могут обеспечивать защиту от рака.

Читайте такжеУчёные выяснили: малина уничтожает раковые клеткиКуркума имеет в составе куркумин. А он, как известно, помогает остановить распространение раковых клеток при опухолях груди. Последним в списке стоит гранат. Он особенно эффективен против эстроген-зависимых типов рака груди. В семечках граната ученые нашли эллаговую кислоту, мощный антиоксидант. Она ингибирует работу фермента, играющего важную роль в развитии рака молочной железы.