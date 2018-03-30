Почему врачам выгодно, чтобы больных в Украине было больше?

В Украине массово процветает гипердиагностика, дополнительные необоснованные обследования и даже хирургические операции. Это угрожает особенно тогда, когда врач видит, что вы можете заплатить. Тогда он ставит множество диагнозов, и назначает больше обследований. Пока у врача не будет достойной зарплаты, до тех пор он будет искать дополнительные пути для заработка. УНИАН попросил откомментировать это ведущих медиков...

ВРАЧАМ НУЖНО ЗАРАБАТЫВАТЬ, ЧТОБЫ КАК-ТО ВЫЖИВАТЬ

Профессор Николай Полищук, советник президента Украины, председатель Национального совета по вопросам здравоохранения населения

В настоящее время в Харькове проходит фармацевтический конгресс. И в кулуарах ведущие профессора-медики рассказывают мне, что сейчас эта тенденция процветает. В Украину очень активно и массово завозят диагностическое оборудование (и в частные, и в государственные клиники).

И, действительно, если врач видит, что вы можете заплатить, он ставит вам и больше диагнозов, и назначает больше обследований. Это в лучшем случае. В хужем - платежеспособного пациента начинают немотивированно лечить. Мотивация врача - отработать стоимость оборудования, возможно, подзаработать. Пока у врача не будет достойной зарплаты, до тех пор он будет искать дополнительные пути для заработка - дополнительное обследование, назначать пробное лечение. С другой стороны, дополнительная диагностика нужна для того, чтобы исключить наличие болезни, чтобы предотвратить ее. И это нормально. Такое не следует осуждать.

Однако на сегодня основная мотивация врача, чтобы было больше болезней и больных, на которых можно было бы заработать. У нас нет идеологии, направленной на то, чтобы врач был заинтересован в том, чтобы больных было меньше.

Нужно вводить институт семейного врача, который бы отвечал за пациента и был бы заинтересован в противоположном, - чтобы больной тратил меньше денег на лечение. Семейный врач должен быть не на зарплате. Он должен быть фондораспорядителем финансирования своих пациентов. Механизм таков, например, семейному врачу выделили 200 тысяч гривен, на которые он должен обеспечить первичную помощь своим пациентам (не касается тяжелых травм, ургентных состояний). И вся его деятельность будет направлена на профилактику, предотвращение болезней, на то, чтобы потратить меньше всего денег на пациентов, так как ему в результате больше останется средств. Но за ним должен быть жесткий контроль. То есть нужно разделить "заказчика" и "предоставителя" медицинских услуг. Так же их разделить и в лечебных учреждениях.

Управление здравоохранения или отдел здравоохранения является заказчиком медицинских услуг и заказывает в определенной больнице пролечить за бюджетные средства тысячу больных. И большее количество медицинское учреждение не обследует и не пролечит (иначе деньги будут забираться из фонда зарплаты или развития больницы). При этом должны быть разработанные стандарты, протоколы диагностики, лечения. Для этого просто необходимо принять нормативные акты.

Чтобы этого не было, нужно изменить ситуацию. Нужно проводить радикальные структурные реорганизация в украинской системе здравоохранения вообще. Эволюционные изменения ничего не дадут. А еще менять философию в обществе.

Явление гипердиагностики, необоснованного назначения лекарств - не является сугубо украинской медицинской особенностью. Такое есть во многих странах мира. Многое зависит от этики, порядочности конкретного врача. А еще от уровня развития самого общества. В высокоразвитых странах, где у врача высокая зарплата, где он пользуется высоким авторитетом, вам не назначат лишнюю процедуру или ненужное вмешательство, потому что завтра имидж такого врача упадет, и он потеряет пациентов. А в таком обществе, как наше, стоит вопрос, как заработать деньги, так как нужно как-то выживать...

УКРАИНА - "АФРИКА", А ЕЕ ГРАЖДАНЕ - "ПОДОПЫТНЫЕ МЫШИ"

Семен Глузман, психиатр, правозащитник, директор украинско-американского бюро по защите прав человека

Как врач, я в более выгодной ситуации, чем рядовой украинец, который далек по роду деятельности от медицины. Когда мне или моим родным нужны услуги врача, в первую очередь пытаюсь выяснить, кто из врачей чего стоит. Поэтому сами врачи более-менее защищены от этих явлений.

Проблема гипердиагностики и необоснованных назначений лекарств - чрезвычайно глубокая тема для обсуждения. В частности, за этим стоят фармфирмы. Когда вам врач выписывает лекарства, вы не можете знать его настоящую мотивацию - возможно за этот препарат ему проплатили, а вы – просто объект эксперимента... Украина стала "Африкой", а ее жители - "подопытными мышами". Такое есть и в других странах мира, но не в таких огромных масштабах.

ВРАЧ ПОЛУЧАЕТ 10 % ОТ СТОИМОСТИ ПРЕПАРАТА

Валентин Черных, ректор Национального фармацевтического университета, профессор, доктор химических и фармацевтических наук

Эта тенденция распространена и за рубежом, и у нас. Чтобы искоренить эту позорную практику, нужна воля государственных мужей. У нас нет, к сожалению, понимания того, что если врач или клиника получила лицензию, то они должны ею дорожить.

Всем известно, что врач получает 10 процентов от стоимости назначенных им лекарств. Поэтому, какая фармацевтическая фирма больше даст денег, такой препарат он назначит. Хрошие они или нет - в этом случае никого не интересует. А это уже чистый бизнес...

Считаю, что время обновить приказ № в 360 2005 года, согласно которому большое количество лекарств должно отпускаться по рецепту (и так считают многие мои коллеги в Украине). Нужно повернуть ситуацию, когда аптека работает на здоровье пациента, а не в интересах фармацевтов, которые заинтересованы продать более дорогие лекарства. В цивилизованных странах человек не может без рецепта купить самые банальные лекарства. Вместо этого в украинских аптеках забыли, что такое рецептурный бланк. А рецепт - это законодательный документ, за который врач несет серьезную юридическую ответственность. Если мы заставим врачей выписывать рецепты, то они более ответственно начнут относится к назначениям лекарственных средств.

ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ ЭТО ЯВЛЕНИЕ ОБОШЛО

Сергей Шевчук врач, член фракции БЮТ

Еще лет десять назад говорили о настороженности относительно определенных болезней, в частности онкологических, туберкулеза и тому подобное. В настоящее время наблюдается обратное явление, когда, видя, что пациент платежеспособен, врачи назначают дополнительные, ненужные диагностические процедуры, дорогие лекарства, хотя есть их аналоги значительно дешевле.

Таким образом, деньги пациента идут, во-первых, на обслуживание медперсонала, во-вторых, на этом хорошо зарабатывают фармацевтические фирмы, которые распространяют свои препараты. Иногда успешные, а иногда и неэффективные. Такие процессы бывают и в частных, и в государственных клиниках, разве что фельдшерско-акушерские пункты обошли.

МЕЧТА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ - ХРОНИЧЕСКИ БОЛЬНОЙ С ДЕСЯТКОМ ДИАГНОЗОВ

Борис Скачко, врач-фитотерапевт

Гипердиагностика должна служить целям пациента, а не врачу. Есть две стороны этих явлений. Позитив в том, что гипердиагностика может послужить пациенту хорошо, заставить его что-то предпринимать. Врачу иногда очень тяжело убедить человека изменить образ жизни на здоровый, и в этом случае, возможно, есть смысл немного “припугнуть”... Например, люди с легкостью относятся к диагнозу "гастрит", считая его легким недомоганиям (хотя это является предопухолевое состояние).

Когда говоришь, чтобы пациент проверился относительно гастрита с вероятностью язвы - тогда человек начинает действовать.

Если же гипердиагностика используется с целью назначить дорогостоящих лекарства или обследований, то эти явления позорные, потому что ущемляют интересы пациента.

Работа врача должна быть направлена на профилактику, предотвращение болезней, а не наоборот, как это «прописано» в системе здравоохранения Украины – на болезнь, на закупку лекарств. Ежегодно украинцы на 25 % больше съедают медикаментов, а здоровее не становятся. Потому что химические вещества в принципе не могут сделать человека здоровым. Они просто смещают ситуацию и продлевают жизнь человеку, снимают острый процесс. В этом суть их действия. Люди должны знать, что мечта фармацевтических компаний - это хронически больной человек с десятком диагнозов, который лечится всю жизнь. От системы здравоохранения зависит только 5-10 % здоровья человека, а 50 % - от образа жизни.

Опросила Юлия Мартиненко