25 июля в Киеве можно пройти бесплатное обследование в городском онкоцентре

В субботу, 25 июля, с 9.00 до 13.00 в поликлинике Киевского городского клинического онкологического центра в рамках проекта «Шаг к жизни. Проверь себя» врачи-онкологи проведут бесплатные профилактические осмотры и обследования граждан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, киевляне и гости города смогут бесплатно и оперативно получить профессиональные консультации врачей-онкологов, маммологов, онкогинекологов, онкодерматологов, урологов и эндокринологов.

Адрес онкоцентра: ул. Верховинная, 69.