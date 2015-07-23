25 июля в Киеве можно пройти бесплатное обследование в городском онкоцентре

16:33, 23 июля 2015
Рак излечим
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Киевляне и гости города смогут бесплатно и оперативно получить профессиональные консультации врачей-онкологов, маммологов, онкогинекологов, онкодерматологов, урологов и эндокринологов.

В рамках проекта

В субботу, 25 июля, с 9.00 до 13.00 в поликлинике Киевского городского клинического онкологического центра в рамках проекта «Шаг к жизни. Проверь себя» врачи-онкологи проведут бесплатные профилактические осмотры и обследования граждан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, киевляне и гости города смогут бесплатно и оперативно получить профессиональные консультации врачей-онкологов, маммологов, онкогинекологов, онкодерматологов, урологов и эндокринологов.

Адрес онкоцентра: ул. Верховинная, 69.

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