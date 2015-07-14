Кофе и чай защищают от развития рака мозга

Данные напитки, по мнению европейских ученых, способны защитить также от развития рака мозга, передает meddaily.ru со ссылкой на "Comandir". О явном противораковом эффекте чая и кофе свидетельствуют результаты исследования данных масштабного опроса европейцев в рамках Европейского проспективного изучения раковых заболеваний и питания.

Эксперты выяснить, как влияет частое употребление кофе и чая на развитие опухоли мозга. Исследование показало: если человек потреблял некоторые напитки на протяжении жизни, он, тем самым, ограничивает себя в развитии злокачественных опухолей. Исследование европейских ученых доказало, что результативной профилактикой раковых процессов в мозге является употребление кофе и чая.

Чай и кофе – один из самых оптимальных профилактических метолов, ведь эти напитки доступны многим, к тому же, их любит подавляющее большинство людей. В целом у любителей чая и кофе был выявлен положительный эффект в отношении таких видов опухолей мозга, как менингиома и глиома. Напитки снижали на 35% риск их появления. Кстати, другая группа ученых установила, что данные напитки уменьшают риск появления глиобластомы – одного из самых тяжелых видов рака мозга.