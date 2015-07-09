Ученые присоединяются к табачным компаниям в борьбе с раком

Для исследования и разработки менее вредных никотиновых продуктов глобальные гиганты табачной промышленности и производители электронных сигарет переманивают ученых из фармацевтических компаний, сообщает REUTERS.

Так, компания Philip Morris International наняла более 400 ученых и технических сотрудников в свой научно-исследовательский центр в Невшателе (Швейцария), среди которых: токсикологи, химики, биологи, специалисты по биологической статистике и др.

Другая известная компания Altria Group и такие производители электронных сигарет, как NJOY, наняли десятки научных и медицинских экспертов для разработки устройств по получению никотина со сниженным риском, и получения заключений отУправления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Ученые утверждают, что они пытаются улучшить здоровье населения.

"Мы наблюдали за лекарствами, которые делают людей очень больными и, возможно, продлевают их жизнь всего на 12-14 недель", - говорит Жизель Бейкер (Gizelle Baker), специалист по биологической статистике в Philip Morris International, который ранее работал над разработкой лекарств от рака в Poniard Pharmaceuticals. - "Если будет продукт, который предотвращает рак на ранних стадиях, можно оказать гораздо большее влияние на здоровье населения".

По заключению Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), продукты, которые докажут статус сниженного риска, могут законодательно регулироваться упрощенно.

Мануэль Пайч (Manuel Peitsch), профессор биоинформатики в Университете Базеля и бывший сотрудник Novartis AG и GlaxoSmithKline Plc, помогает анализировать составляющих в парах, оценке их влияния на клетки и моделирования вероятности новых продуктов вызывать болезнь.

Помимо этого, проводятся клинические испытания на людях, чтобы оценить уменьшают ли такие продукты вредное воздействие на человека, и если да, отвечает ли это сокращению рисков развития рака легких, болезни сердца или хронической обструктивной болезни легких.

Altria наняла Джеймса Дилларда (James Dillard), который имеет ученую степень в области биомедицинской инженерии из университета Тьюлейн и провел 13 лет в FDA, в конечном итоге он становится руководителем группы по сердечно-сосудистым и респираторным устройствам. Philip Morris International наняла Брюса Кларка (Bruce Clark) в качестве вице-президента по регуляторным и научным вопросам, на должность, которую он ранее занимал в компании-производителе лекарств Apotex Inc.