Курение увеличивает риск рака груди у молодых женщин в 3 раза

В исследовании, проведенном в Университете Тохоку, приняли участие 848 пациенток, проходивших лечение в госпиталях Японии. Исследователи следили за участницами в течение 23 лет. Женщины ответили на вопросы о курении. Например, участницы рассказали, курили ли они и подвергались ли воздействию пассивного курения, пишет meddaily.ru со ссылкой на "RuNews24".

Специалисты выяснили: у участниц, куривших больше 20 лет, риск преждевременной смерти оказался в 3 раза выше, чем у тех, кто не курил. Курильщицы часто умирали, не дожив до менопаузы. Кроме того, такие женщины в 3-4 раза чаще умирали от рака груди.

Кстати, недавнее исследование ученых из Ракового центра Вильмонт показало, что пассивное курение делает женщин бесплодными. Оно на 68% повышает риск проблем с фертильностью, а также увеличивает риск выкидыша. В исследовании приняли участие 4800 женщин, которые сами не курили. Оказалось, 4 из каждых 5 женщин в течение жизни подвергались воздействию табачного дыма.