Снотворное повышает риск развития рака

Курение - не единственная причина рака легких. Новое исследование показало: опухоль часто появляется у тех, кто не курит, но принимает снотворные препараты. Чем чаще человек прибегает к использованию таких таблеток, тем выше риск. Исследователи из Великобритании, Финляндии и Норвегии проанализировали данные 30000 человек, пишет meddaily.ru со ссылкой на "Medikforum".

По словам ученых, данное исследование - крупнейшее в своем роде. У участников, принимавших снотворные, как минимум, 2 раза в неделю, риск рака легких оказался повышен в 2,5 раза. Добровольцы, которые пили снотворные больше 3 лет, страдали от рака легких в 3 раза чаще тех, кто подобными таблетками не пользовался.

Также прием снотворных увеличивал риск образования злокачественных опухолей во рту, в носу и в горле. Риск повышали бензодиазепины и Z-гипнотики. К ним относятся такие препараты, как Ксанакс, Валиум и Темазепам. Однако называть эти таблетки канцерогенами пока рано.